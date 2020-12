Las estrictas medidas sanitarias que impedirá viajes y reuniones familiares a los chilenos en fiestas de fin de año

El anuncio lo hizo el ministro de Salud chileno, Enrique Paris

Si bien no se decretó cuarentena total en la capital chilena, se anunciaron una serie de medidas para restringir la movilidad y los encuentros sociales. La determinación se hizo extensiva también a Valparaíso y sus comunas, las que debieron prohibir el tradicional show pirotécnico de Año Nuevo.

Las autoridades han hecho pública su preocupación por la alta afluencia de público y ajetreo en el país en los días previos a la navidad. Se ha detectado falta de cumplimiento en distanciamiento social, aforo permitido y se han cursado multas, por lo mismo, contra supermercados y centros comerciales.

Aunque todos esperaban que se decretara cuarentena total en gran parte del país, por el aumento significativo de contagios, las autoridades del ministerio de Salud mantuvieron la denominada fase dos en la región Metropolitana de Santiago, sin embargo, tanto para la capital como para el resto del país se endurecieron las medidas temporales con el fin de evitar conglomeraciones o fiestas privadas.

En condiciones normales muchas personas se reúnen y se genera desplazamiento interregional para estos efectos, lo que esta vez por causa de la pandemia, podría impactar con graves consecuencias a la población. Por lo mismo, y ante el riesgo que estas conductas puedan generar, la autoridad sanitaria definió nuevas medidas de cuidado que se suman a las que ya establece el plan Paso a Paso.

Así mismo las medidas que apuntan a reducir la interacción y a evitar el contacto con muchas personas en diferentes actividades, serán más estrictas para Año Nuevo, privilegiando así una mayor flexibilidad para Navidad.

Las nuevas medidas

Actualmente la región Metropolitana se encuentra en “fase 2”. Lo que permitirá a los habitantes de la región moverse dentro de sus propias comunas de residencia para celebrar con un máximo de quince personas por casa, incluidos los que viven en el lugar. Para lo anterior, no se requiere permiso especial, sin embrago para otros trámites como compras o salidas específicas, deberá cumplirse con los requisitos que exigen las autorizaciones que cursará Carabineros de Chile.

Se debe destacar que, en el caso de Santiago, se necesitará permiso de la policía para salir el día viernes 25 que es festivo. El gobierno avisó que se permitirán las reuniones familiares siempre y cuando se cumplan las medidas de aforo máximo permitido (15 miembros). “Efectivamente, el día 25 es un día feriado y por tanto si es que una persona desea salir a comprar, recordemos eso sí que es feriado irrenunciable, necesita pedir permiso en Comisaría Virtual. Sin embargo, para hacer el desplazamiento en reuniones familiares con un aforo de hasta 15 personas no es necesario solicitar dicho permiso”, señaló el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio. Además, la recomendación de la autoridad sanitaria es preferir una sola actividad en un mismo día.

Durante el Año Nuevo, el toque de queda regirá durante las 02:00 A.M. y las 07:00 .AM. horas del viernes 1 de enero. En tanto, el aforo máximo de reunión, el cual incluye a residentes del hogar y es igual tanto para lugares cerrados como abiertos, al igual que para Navidad, será de 15 personas para las comunas que se encuentran en fase 2, de 20 en fase 3 y 30 en fase de Apertura Inicial.

Para los viajes interregionales, se anunció la implementación de cordones sanitarios en las denominadas “macro zonas”, estas son la región Metropolitana de Santiago, el Gran Valparaíso –zona costera de la zona central chilena- , el Gran Concepción y la región de La Araucanía en el sur de Chile. Las fiscalizaciones para evitar el traslado, comenzarán el jueves 30 de diciembre desde las 18:00 horas y terminarán el sábado 2 de enero a las 05:00 de la mañana.

Show pirotécnico de Valparaíso, Viña del Mar y Con Con

Este lunes se anunció que la tradicional fiesta de fin de año de Valparaíso fue suspendida por determinación de las autoridades sanitarias

Tras meses de suspenso, este lunes se confirmó que los tradicionales fuegos artificiales de Valparaíso, Viña del Mar y Con Con, fueron suspendidos. Se trata de una medida difícil de asumir en la zona, por las consecuencias económicas en el sector turístico especialmente. Esto, debido a que en el paquete de medias sanitarias anunciado por el Minsal, dispuso también que toda la región de Valparaíso retrocediera al escalafón 2 del plan Paso a Paso. Esto significa que no se pueden desarrollar fiestas masivas con más de quince asistentes.

Desde el próximo sábado 22 de diciembre el horario de toque de queda se inicia a las 22 horas en todo el territorio nacional

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, reconoció que es una “situación durísima para la ciudad. La gente quería los fuegos artificiales, es una fiesta popular. Es una decisión muy dura para el turismo porque pone en un marco de incertidumbre la temporada turística entera”, declaró.

La resolución se extiende para todas las comunas de Chile. Ninguna de las fiestas que año a año se ejecutan en diferentes ciudades se llevará a cabo.

Altas aglomeraciones previo a la navidad

Largas filas y una gran cantidad de público congregado en los centros comerciales de Chile han llevado a las autoridades a evaluar la posibilidad de cerrar el comercio

En horas de este miércoles, las autoridades chilenas evaluarán cerrar los centros comerciales debido a la alta afluencia de público que muestra largas filas y aglomeraciones al interior de estos. La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, adelantó que “si es necesario cerrar, se cerrará”, aunque llamó a la población a respetar las medidas que buscan evitar contagios.

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lugar donde se reúne la mayor cantidad de centros comerciales y donde se encuentra el Mall más grande de Chile, el Costanera Center, que fue multado por la falta de control de público en su interior, hizo un llamado a tomar conciencia. “Hoy día no vaya a comprar, no vaya al Mall, quédese en su casa, celebre la Navidad, no se contagie, no ponga en riesgo a sus adultos mayores, no se ponga en riesgo usted. Pareciera que el problema está en que no le estamos tomando el peso a este virus y eso llama la atención. Muchas personas no se atreven a ir a trabajar y presentan distintos tipos de documentos o argumentos para no ir a trabajar y para estar trabajando en sus casas, sin embargo al Mall van. Si hay 4 ó 5 cuadras de filas, realmente lo más probable es que usted se va a contagiar por un regalito más, no tiene sentido”, declaró.

Las medidas buscan frenar el consecutivo incremento de los contagios, que ya bordea los 2 mil casos diarios en Chile. El último informe del Minsal, de este martes 22 de diciembre, cerró en 1.699 casos nuevos diagnosticados durante las últimas 24 horas. En cuanto los fallecidos, el organismo cifró en 20 muertes por causas asociadas al COVID-19. Así, el número total de fatalidades asciende a 16.217 en el país.

SEGUIR LEYENDO

Aumentaron un 22% los casos de coronavirus en Chile en la última semana y las autoridades están muy preocupadas