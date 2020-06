Un general cercano a Bolsonaro dijo que el Ejército no va a hacer un golpe, pero advirtió: “No tiren de la cuerda”

Luiz Eduardo Ramos descartó la posibilidad de un golpe en Brasil, aunque lanzó una advertencia a la sociedad civil REUTERS/Ueslei Marcelino

El ministro jefe de la Secretaría de Gobierno de Brasil, el general Luiz Eduardo Ramos, descartó la posibilidad de que tenga lugar un golpe militar en el país, pero dejó una amenaza que minó su mensaje: “del otro lado (los civiles) también tiene que entender lo siguiente: no tirar de la cuerda”, expresó en una entrevista publicada el viernes por la revista Veja.

“Es indignante y ofensivo decir que las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, van a dar un golpe, que las Fuerzas Armadas van a romper el régimen democrático. El propio presidente (Jair Bolsonaro) nunca predicó el golpe”, afirmó Ramos.

No obstante, consultado acerca del significado a su frase sobre tirar de la cuerda, indicó: “(Adolf) Hitler exterminó a seis millones de judíos. Entre otras desgracias. Comparar al presidente (Jair Bolsonaro) con Hitler es mucho. No colabora en nada para calmar los estados de ánimo. Tampoco es plausible pensar que un juicio podría remover a un presidente que fue elegido con 57 millones de votos”.

El general, quien controla las nominaciones para los puestos más importantes del gobierno, también está a cargo de las negociaciones en el Congreso para evitar que las posiciones en favor de un juicio político contra el presidente logren los dos tercios necesarios para tomar curso. Allí se destaca la actual alianza con el sector conocido como Centrão (partidos políticos sin orientación ideológica), que ha sabido inclinar la balanza en momentos clave de la política de Brasil.

En otra parte de la entrevista de Veja, Ramos comentó que la demanda de impeachment contra el gobernante “no es relevante para el momento que estamos viviendo. Rodrigo Maia (presidente de la Cámara de Diputados) ya ha dicho que no tiene la idea de poner a votación las peticiones de destitución contra Bolsonaro”.

“Quieras o no, este tipo de juicio tiene sesgo político”, afirmó el general.

Consultado sobre si al gobierno le preocupaban las manifestaciones en contra del presidente Bolsonaro, el general afirmó que no. “La calle no tiene dueño. También hay manifestaciones a favor de Bolsonaro”.

Pese a las declaraciones de Ramos, el diario estadounidense The New York Times publicó esta semana un artículo que decía que Bolsonaro podría dar un autogolpe en Brasil. Para sustentar el argumento, citaba las declaraciones del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario ultraderechista, quien aseguró que la instalación de una dictadura militar en el país es cuestión de tiempo.

“La opinión ya no gira en torno a si ocurrirá, sino cuándo sucederá”, es la frase del parlamentario.

También reveló que en las últimas semanas se infiltró en una manifestación opositora convocada por grupos antifascistas de las hinchadas de fútbol y movimientos sociales. “Me quedó mirando a la gente, ellos no usaban cosas rojas para no llamar la atención pero me pareció que eran petistas”, dijo en referencia al Partido de los Trabajadores (PT) del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

