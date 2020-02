“Hay una represión muy fuerte que ha desmovilizado a la gente, eso no quiere decir que no deberíamos avanzar en la organización para un cambio en Nicaragua, un cambio que nos lleve eventualmente a reformas electorales y elecciones, y en el ínterin, ojalá, la liberación de presos, y si no, se van a liberar en cuando ya esté otra administración en el poder”, dijo Arana en el programa Café con Voz, del periodista Luis Galeano.