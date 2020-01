La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, no dudó en apuntar a una posible complicidad de las autoridades. “Esto no fue un trabajo de un solo hombre y tampoco algo que se hace un día, es imposible que nadie sepa nada, no puede ser que nadie haya visto algo”, dijo en una de sus primeras declaraciones tras conocer la noticia, que calificó como “un hecho extremadamente grave” y de “seguridad nacional”.