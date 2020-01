Sin embargo, ante las críticas y alusiones de que estaría incurriendo en el delito de sedición, Andrónico Rodríguez salió en las últimas horas a aclarar que él no ha llamado a ningún bloqueo, marchas ni otras medidas de presión. “Emplazo al ministro López (de Defensa) a que me demuestre que he hablado de guerra. El Gobierno quiere hacer verme como radical y ha incumplido los compromisos que nos llevaron a suspender medidas. Hay una operación sistemática de desmontaje del MAS con persecuciones y siembran pruebas para acusarnos de sedición. Si se deciden movilizaciones el 11 de enero no será de mi parte, sino de las bases, y serán nacionales, con motivos fundamentados”, sostuvo en un medio televisivo.