Un ferry naufragó frente a la costa de Guyana cuando viajaba con 116 pasajeros y tripulantes a bordo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ferry MV Barima naufragó la noche del sábado frente a la costa de Guyana durante su trayecto hacia el Distrito Noroeste, con 116 pasajeros y tripulantes a bordo. Hasta la madrugada del domingo, las autoridades informaron que 53 personas habían sido rescatadas con vida, mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate en la zona, según confirmó el ministro de Obras Públicas, Juan Edghill.

Según informó el medio local Demerara Waves, el incidente ocurrió después de que se recibiera una señal de emergencia a las 23:01 horas. Tras la alerta, se activó el sistema de respuesta de emergencia combinando recursos estatales y privados. Edghill señaló que otro ferry fue enviado al área para ofrecer atención médica inmediata a los rescatados. “Los servicios médicos están a bordo de uno de nuestros vapores del Departamento de Transporte y Puertos, dirigiéndose al área para comenzar a brindar atención médica a quienes lo requieran en cuanto sean rescatados”, afirmó el ministro en una transmisión en vivo por Facebook.

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La localización de la embarcación fue posible gracias a un equipo aéreo de búsqueda y rescate, luego de que la tripulación lanzara bengalas para señalar su posición en una zona descrita como de oscuridad extrema. Roraima Airways, una empresa privada, envió una aeronave que identificó las coordenadas y transmitió la información a la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF), responsable de coordinar la operación junto con la Guardia Costera.

La tripulación del MV Barima lanzó bengalas y un avión de Roraima Airways permitió localizar la embarcación en una zona de oscuridad extrema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe del Estado Mayor de la GDF, brigadier Omar Khan, confirmó la movilización de equipos aéreos y marítimos y calificó la jornada como “difícil”. El ferry había partido de Georgetown a las 15:00 horas del sábado, con destino a Port Kaituma. El presidente regional de Barima-Waini, Brentnol Ashley, declaró que recibió el primer aviso sobre el accidente a las 0:30 de la madrugada del domingo y estaba a la espera de actualizaciones de los equipos de rescate.

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El Ministerio de Obras Públicas informó que el MV Barima contaba con 250 chalecos salvavidas, dos botes rígidos y seis botes inflables como parte de sus medidas de seguridad. A pesar de la magnitud del suceso, salvo la GDF, el gobierno no activó un equipo de comunicación de crisis ni designó portavoces para responder preguntas o brindar actualizaciones oficiales. El ministro de Transporte Marítimo, Deodat Indar, el director general de la Administración Marítima, Stephen Thomas, y otros funcionarios no ofrecieron información cuando se les contactó.

La causa del naufragio aún no ha sido divulgada y se mantiene la expectativa sobre el número de sobrevivientes. La falta de comunicación oficial ha generado incertidumbre entre familiares y la opinión pública sobre el desarrollo de las operaciones y el estado de los pasajeros, según reportó Demerara Waves Online News.

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