¿Qué hace un club nocturno abierto un sábado a las dos de la tarde? “Es que hace una semana no podemos abrir a la noche por el toque de queda, así que hoy decidimos abrir de día. No podemos perder más plata”, explica el recepcionista. Es uno de los principales interesados en abrir: su trabajo es por comisión y si no trabaja, no cobra. Así las cosas, intenta pescar clientes donde y cuando claramente no los hay. Con el correr de los días, ni siquiera podrá abrir de día: esa zona fue una de las afectadas por los últimos disturbios sucedidos este lunes.