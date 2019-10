Fue una marcha anómala. Más bien, una concentración (porque marchar no se pudo por la cantidad de gente). Anómala, primero, porque no hubo banderas de grupos polìticos. Era difícil que las hubiera: no solo porque nadie está liderando el movimiento sino porque desde su gestación hay un rechazo absoluto a la clase polìtica en general. ¿Qué partido se hubiera animado a deplegar sus fuerzas ahí? ¿Qué político hubiera sido capaz de tal provocación?