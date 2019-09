El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue quien lideró también la semana pasada una cruzada para suspender los festejos departamentales y que no se invite a Evo Morales y al vicepresidente Alvaro García Linera a la Expocruz, en protesta porque no declara hasta ahora desastre nacional, como lo exigen varios sectores cruceños. El líder cívico recibió mucho apoyo ciudadano, sobre todo en las redes sociales, a su idea de retirar la invitación al Presidente. Incluso Camacho adelantó que no asistiría a la Feria de Exposición, que empieza oficialmente este viernes 20 con la presencia de unos 2.000 expositores de una veintena de países, si se invitaba a Morales.