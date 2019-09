La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, reveló que la embajada de Uruguay en Argentina está elaborando un informe sobre el alcance de las medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri. "Todo lo que habíamos pensado hasta ahora tiene un cambio radical con algo que, de verdad, no esperábamos, un cepo en Argentina. Tenemos la sensación de que solo con las medidas existentes, como la devolución del IVA para los turistas, no nos va a alcanzar", para atraer visitantes sostuvo la jerarca. Kechichian dijo que las medidas del gobierno argentino no parecen similares a las que se tomaron durante el mandato de Cristina Kirchner, aunque acotó "el resultado puede ser muy parecido".