Boatuto no responde. Gira la cabeza de un lado al otro como diciendo "nada". ¿La naturaleza?, pregunto. "Eso, eso, eso", dice. Le digo que no es posible. La verdad, no tengo la menor idea de si es posible o no, pero se lo digo y Boatuto se queda pensando. Sabré luego que no piensa en lo que le digo sino, más bien, en lo que no me dice él.