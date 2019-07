También hay otras cuatro causas aún en investigación preliminar. "Todas han sido promovidas por funcionarios pertenecientes al partido de gobierno o por empresas vinculadas a la anterior gestión interina a cargo del MAS, ninguna con auditoría previa. En contrapartida, nuestra gestión ha identificado y denunciado casi un centenar de casos contra el ex gobernador Condori, del oficialismo, por hechos de sobreprecio del 400 por ciento, falsedad en contrataciones, alquileres fantasmas de vehículos para fines privados, adquisiciones millonarias direccionadas a favorecer a una empresa y otras. Inclusive se ha solicitado la acreditación del peligro de fuga del ex gobernador porque presuntamente tiene doble nacionalidad. Sin embargo, la mayoría de esas audiencias ha sido suspendida y este no ha sido objeto de medidas cautelares severas", explicó.