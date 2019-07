Dentro del Frente Amplio, el ganador de la interna fue el ex intendente Daniel Martínez (42% de los votos), mientras que casi terminaron empatados la ex ministra de Industria Carolina Cosse (25%) y el dirigente sindical Oscar Andrade (23%) aunque las cifras finales favorecían levemente a la candidata apoyada por el ex presidente Mujica. El cuarto en disputa, Mario Bergara (ex presidente del Banco Central) logró cerca de un 9% de los votos. Dentro de la interna frenteamplista, Martínez representa al Partido Socialista, Cosse al MPP de Mujica, Andrade al Partido Comunista y Bergara nuclea a un grupo de sectores minoritarios.