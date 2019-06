-¿Cuál es la evaluación del gobierno sobre cómo condujo el caso del Lava Jato el ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, sobre todo a la luz de las revelaciones de diálogos por The Intercept que mostraría a Moro como un juez no "imparcial"?

– Tenemos ahí un oportunismo. Tratan de reabrir esa discusión. Es una tentativa de dar una alternativa para Lula. Pero Lula está preso y va a continuar preso, porque tiene numerosos procesos, uno peor que otro. El ex presidente va a continuar de condena en condena. En cuanto a los mensajes revelados por The Intercept, hasta ahora no vi nada grave que pusiera en peligro al Lava Jato. Esa fue también la opinión del ministro de la Corte Suprema Edson Fachin.