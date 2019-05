Para Raúl Peñaranda, que también hace periodismo desde su portal Brújula Digital, hay agendas concertadas y entrevistas muy amables. "El ministerio de Comunicación tiene la capacidad de influir en la agenda de los medios. Sin embargo, en el periódico Página Siete, que es en el que he trabajado, la agenda no se ha definido en ese ministerio, por lo que se lo ha tratado de asfixiar económicamente. Hay algunos medios cuyos espacios de propaganda son un 90 por ciento oficiales. Esos están controlados por el ministerio y la Vicepresidencia. Afortunadamente no he trabajado en alguno en el que la agenda esté manejada por el Gobierno. Mi portal es pequeño y no recibe propaganda oficial", explicó .