-Nosotros nos hemos manifestado claramente. Uruguay está del lado equivocado de la historia y no ha podido, jamás, condenar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Esta es una palabra prohibida en el Frente Amplio, o sea el llamarle dictadura al gobierno de Venezuela. Esto se ha convertido en un abandono total a los principios que han inspirado a la política exterior de Uruguay por décadas, que es el respeto por la democracia, los valores republicanos , la libertad y los derechos humanos. No importa cuantas volteretas en el aire queramos dar convocando a grandes cumbres. No se ha podido nunca formular como país una condena a la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. No tengo dudas en que hay razones ideológicas dentro del gobierno, pero también señalo la inconsistencia de dos conductas, ya que Uruguay acompañó todas las resoluciones de la OEA condenando la violación de derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo no ocurre lo mismo con respecto a Venezuela… esto llama mucho la atención