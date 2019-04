El crucero Oasis of the Seas, de Royal Caribbean, sufrió un accidente este lunes cuando una grúa de construcción se desplomó sobre la nave en Bahamas. Si bien no había pasajeros a bordo, ya que se encontraba todavía en puerto, ocho personas resultaron heridas, según informe la cadena Local 10. Sin embargo, no se trata de heridas de gravedad.