Bolsonaro fue electo con el mandato por parte del electorado de terminar con la violencia del narcotráfico, recortar la burocracia estatal para reactivar la economía y acabar con la clase política corrupta. Pero pocos días antes de asumir ya le estalló un escándalo de corrupción dentro de su propia familia. Apareció una cuenta bancaria no justificada de Fabricio Queiroz, el ex chofer de su hijo, el legislador del estado de Río de Janeiro y senador electo Flavio Bolsonaro. Todo comenzó cuando el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) descubrió depósitos por 1,2 millones de reales (305.000 dólares) que entre 2016 y 2017 se hicieron en la cuenta bancaria de Queiroz, y que en parte terminaron en las manos de la esposa del presidente electo, Michelle Bolsonaro. Los fiscales del estado de Río dijeron que Queiroz estaba dispuesto a cooperar con la investigación, pero sus abogados presentaron un certificado médico en el que decía que tenía que someterse a una cirugía urgente y por lo tanto no podía testificar. Su recuperación fue milagrosa. Dos días más tarde, Queiroz estaba sentado en un set de la cadena SBT, muy cercana a Bolsonaro. Allí aseguró que el dinero provenía de la compra y venta de autos, que es al negocio al que se dedica. El presidente electo explicó, por su parte, que el dinero que Queiroz transfirió a su esposa era por el pago de un préstamo personal y que si se trataba de un error, lo solucionaría con las autoridades fiscales. Flavio Bolsonaro culpó de inmediato a la prensa que dijo "intenta desestabilizar al gobierno de mi padre antes de que asuma". Michelle Bolsonaro no abrió la boca. "Desde que salió a la luz este caso, ha habido un espectáculo de evasiones y explicaciones poco convincentes por parte de los Bolsonaro sobre éste que es un episodio con implicaciones relevantes para la política nacional", dijo en un editorial el prestigioso Folha de Sao Paulo. El escándalo perseguirá a Bolsonaro hasta el Planalto.