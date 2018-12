Lanzaron un ciberataque desde el extranjero contra varios periódicos importantes de Estados Unidos

El virus provocó retrasos en la distribución de la edición impresa del sábado del Los Angeles Times y el San Diego Union-Tribune, y de las ediciones de la costa oeste de The New York Times y The Wall Street Journal, entre otros. No obstante, los datos de suscriptores, usuarios en línea y clientes publicitarios no habrían sido comprometidos