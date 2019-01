—No tener acuerdos con los políticos tradicionales

—Poseer la segunda minoría en la Cámara de Diputados, donde hay 30 partidos representados

—Recibir una macroeconomía ordenada y con las reformas más importantes ya realizadas

—Haber levantado las banderas de la lucha contra la corrupción y la inseguridad

—Haber sido absolutamente sincero con sus propuestas

—Gobernar sin mirar la reelección dentro de cuatro años. Manifestó que no hará nada pensando en el voto y sí en el crecimiento de Brasil.

—Asumir que no sabe de determinado tema y no hablar sin conocimiento

—No gobernar en función de un partido y sí con objetivos nacionales

—El Déficit en Cuenta Corriente (la necesidad de financiación del país) perfectamente cubierto por los ingresos de las inversiones directas del exterior (recursos productivos)

—Puede disponer para 2019 de recursos genuinos como devoluciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), para lo que necesita apenas de un decreto presidencial, y de la venta de activos, privatizaciones y concesiones por más de 200.000 millones de dólares, que puede conseguir autorizar con la mayoría simple del Congreso (que no le será difícil conseguir)

—La industria brasileña tiene una importante capacidad ociosa (próxima al 30%) lo que permite que la actividad crezca sin la amenaza del regreso de la inflación