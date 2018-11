Mabel, no sé qué tanto serviría o no serviría. La cosa es la siguiente: Yo tengo que permanecer en silencio porque esa gente hoy, hoy en todos los lugares que ellos frecuentan, con la gente que ellos frecuentan -estoy hablando de cuñados, de yernos, o sea gente extremadamente ligada, ¿entendés?, gente que maneja el edificio del World (Trade) Center de Paraguay, de Asunción, entonces te estoy hablando del primer anillo… ellos, ellos son los que me están comentando que si me agarran me licuan. Me licuan, ¿me entendés? Y van a tener la excusa perfecta, sin que sean ellos, van a decir que es una cuestión de ajustes entre supuestamente gente de mala vida. Entonces yo no puedo, yo no puedo hablar, yo tengo que quedar en el olvido.