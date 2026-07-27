México

Cómo desinfectar la lechuga correctamente

Aunque su consumo aporta fibra, vitaminas y minerales, también representa un riesgo si no se lava y desinfecta de manera adecuada

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Manos lavando lechuga y cilantro bajo el grifo de un fregadero de acero inoxidable, con tomates y cebollas en la mesada de la cocina.
Unas manos lavan hojas de lechuga y cilantro bajo el chorro de agua en un fregadero de acero inoxidable, con otros vegetales frescos en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lechuga es uno de los ingredientes más comunes en las mesas mexicanas, especialmente en ensaladas y platillos frescos.

Aunque su consumo aporta fibra, vitaminas y minerales, también representa un riesgo si no se lava y desinfecta de manera adecuada.

La presencia de bacterias, parásitos y residuos de tierra o agroquímicos puede causar enfermedades gastrointestinales, tal como se ha visto con el caso del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos y que tiene a todos alerta por el miedo a contagiarse de la llamada “diarrea” explosiva.

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Por ello, conocer y aplicar el método correcto para limpiar la lechuga es fundamental para proteger la salud de quienes la consumen.

Manos lavando lechuga bajo el grifo, con zanahorias, tomates, pimientos y perejil en la encimera. Bacterias esféricas azules flotan en el agua y sobre la lechuga.
La lechuga bajo el grifo presenta la bacteria Cyclospora cayetanensis, un microorganismo que puede contaminar los alimentos frescos y causar enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mejor método para desinfectar la lechuga de manera correcta

Para desinfectar la lechuga de manera correcta y segura en México, sigue estos pasos recomendados por autoridades de salud y seguridad alimentaria:

  1. Lava las hojas con agua corriente Separa las hojas de la lechuga y enjuágalas bajo el chorro de agua. Esto ayuda a eliminar tierra, bichos y residuos visibles.
  2. Remoja en solución desinfectante Prepara una solución con gotas desinfectantes de uso alimentario (cloro apto para alimentos o productos comerciales). La proporción más común es:
    1. Cloro doméstico: 2 gotas de cloro sin aroma por cada litro de agua. Deja remojar las hojas de 5 a 10 minutos.
    2. Desinfectantes comerciales: Sigue las instrucciones del envase.
  3. Enjuaga nuevamente con agua limpia Después del remojo, enjuaga las hojas con agua potable para eliminar residuos del desinfectante.
  4. Seca las hojas Usa una centrifugadora de verduras o papel absorbente para secarlas antes de guardar o consumir.

Consejos adicionales:

  • No uses vinagre, bicarbonato o limón como únicos desinfectantes, ya que no eliminan todos los microorganismos causantes de enfermedades.
  • Mantén utensilios y manos limpios durante todo el proceso.

Este método es el recomendado por la Secretaría de Salud y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

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Infografía de cocina con una mujer lavando lechuga en un fregadero. Muestra tres pasos para desinfectar lechuga y recomendaciones de seguridad alimentaria.
Infografía que detalla los pasos y recomendaciones para desinfectar lechuga en México, conforme a las guías de la Secretaría de Salud y Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desinfectar la lechuga elimina la ciclosporiasis

La desinfección adecuada de la lechuga reduce el riesgo de contagio por ciclosporiasis, pero no lo elimina completamente.

La ciclosporiasis es una infección causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se encuentra en alimentos o agua contaminados con materia fecal.

El parásito es resistente a métodos comunes de desinfección, incluidos el cloro y otros desinfectantes de uso doméstico; sin embargo, entre mejor sea el lavado si reduce de manera considerable el riesgo de contagio.

Puntos clave:

  • Lavado y desinfección: Lavar con agua y desinfectar con cloro o productos comerciales ayuda a disminuir la presencia de bacterias y algunos parásitos, pero Cyclospora puede sobrevivir a estos procesos.
  • No hay garantía total: Actualmente, no existe un método casero completamente eficaz para eliminar Cyclospora de frutas y verduras frescas.
  • Medidas adicionales: Consumir verduras cocidas elimina el riesgo, ya que el calor destruye el parásito. Para ensaladas frescas, la higiene ayuda pero no da protección absoluta.

Recomendaciones:

  • Lavar y desinfectar siempre, aunque no garantice eliminación total de Cyclospora.
  • Si hay brote de ciclosporiasis en la región, preferir verduras cocidas.
  • Mantener prácticas de higiene estrictas en la manipulación de alimentos.

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