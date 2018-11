-¿De su marido qué decía?

-Que se había muerto en un accidente. Le inventaba un pasado. Le decía que él había sido empresario cafetero. Había cosas que sacaba de las novelas que veía o de alguna canción. Me inventé un pasado. Y había que ensayarlo para no quedar en evidencia. Nadie debía saber que era la viuda de Pablo Escobar Gaviria. Hoy que lo vemos, la verdad que me parece todo una locura. En un momento les dije a Sebastián y a Ángeles, su esposa: "Necesito que me acompañen al doctor a hacer una terapia de familia". Ellos me apoyaban, pero me decían: "No entendemos qué terapia de familia puede hacer esta persona desde ese lugar". Seguí apostando a eso y a ese terapeuta que nos ayudó, mucho tiempo cuando viví la situación aquí en Argentina. Así que siempre me inventaba esos espacios. Aunque fuese una locura estaba hablando con un profesional que me sostenía alguna parte de mis emociones. Sigo sumergida en un proceso de crecimiento personal. Todo el tiempo lo hago, me gusta mucho porque siento que tengo mucho que limpiar como ser humano, y es una historia que no es fácil de soltar, esta muy tatuada dentro de ti. Tanta violencia. Pero también le doy gracias a la vida de haber encontrado la fortaleza, de haberme podido aferrar al amor y a la fuerza de mis hijos, y hoy es ese nieto maravilloso que la vida me regaló que me conecta con la plenitud.