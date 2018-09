El representante chileno, Raul Sanuhueza, reconoció en ese sentido que le habría gustado "ir un poco más allá" en la declaración y "en reconocer que esto no vino del cielo". "No es que los venezolanos se pusieron en la mente un buen día salir a caminar y recorrer América Latina. Esta no es una situación de turismo. Lejos de eso, esta es una situación humanitaria grave generada en una crisis", manifestó en su intervención de cierre.