Reino Unido indicó que si no hay un acuerdo con la Unión Europea, podría no pagar la multa de USD 51.000 millones

Las negociaciones por los términos del Brexit todavía no están cerradas, ya que Bruselas todavía debe aceptar la propuesta enviada por Londres. "No puede ser que un lado cumpla su parte del trato y el otro no", reclamó el ministro Dominic Raab