Pedro Chávarry: Aló.

César Hinostroza: Gonzalito.

Pedro Chávarry: Hola, hermano, qué tal, cómo estás.

César Hinostroza: Gusto en saludarte. Disculpa, ¿puedes hablar un minuto, por favor?

Pedro Chávarry: No, sí, hermano, sí te escucho, te escucho.

César Hinostroza: Hermanito, para comunicarte pues que yo estoy viajando fuera del país ahora en la noche… No voy a poder venir mañana, hermano, ¿ya?

Pedro Chávarry: Ya.

César Hinostroza: Me da pena, pero bueno, ya algo hemos avanzado con las cosas, ¿no?

Pedro Chávarry: Y lo que sí te quería decir, hermano, para ti solo.

César Hinostroza: Sí.

Pedro Chávarry: Esta situación ya de Pacheco me está molestando, ¿ya?

César Hinostroza: Sí.

Pedro Chávarry: Yo creo que… A ver si cuándo regresas…

César Hinostroza: El 2 de marzo, hermano.

Pedro Chávarry: Ya, bueno, yo te espero, hermano, para decidir entre los dos qué vamos a hacer, ¿ya?

César Hinostroza: Perfecto.

Pedro Chávarry: Tú sabes, tú vas a tomar la posta y no quiero que tengas contratiempos porque Salas está que, tú sabes cómo es él.

César Hinostroza: Sí, ya no se puede trabajar con ese pata, va a seguir fastidiando.

Pedro Chávarry: No se puede, entonces yo quiero conversar contigo, a ver qué acciones tomar… Yo estoy dispuesto a cambiarlo, ah, pero…

César Hinostroza: Sí, pero hay que buscar a uno que sea mejor.

Pedro Chávarry: Sí, eso lo quiero hablar contigo, pero no le digas a nadie, ¿ya?

César Hinostroza: No, no, no ni hablar.

Pedro Chávarry: Solo quiero, sabes, que me entregue mañana podamos [ininteligible] y en el camino vamos diseñando algo, acomodando las cosas, para que no me que comenta [sic.] porque tenemos que terminar el máster de Jaén y él los está manejando, entonces de la noche a la mañana no lo puedo sacar.

César Hinostroza: Claro, claro, ta' bien.

Pedro Chávarry: Pero como ya está terminando, ese día tú vienes ya, yo lo voy a alargar hasta el dos y ya anda pensando pues hermano, a ver un nombre, a ver.

César Hinostroza: Te veo dos, tres perfiles, a ver, ¿ya?

Pedro Chávarry: Para ti solo, hermano [ininteligible]. Feliz viaje pues, hermano.

César Hinostroza: Ya, otra cosita, hermano.

Pedro Chávarry: Sí, dime.

César Hinostroza: Un minuto más te robo. Tengo un pequeño problemita. A ver si me puedes ayudar. ¿Qué pasa? Tú sabes que a raíz del concurso para fiscal me presentaron denuncias periodísticas, este famoso Mateo que se prestó, hicieron denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera, ¿ya? Todo eso se archivó pues, incluso nuestro hermano, o sea Toño, en su momento, también dictó una resolución de archivo para la pericia financiera, etcétera. ¿A dónde voy? Para la visa que me piden a Estados Unidos me están diciendo que adjunte una constancia o, en todo caso, las carpetas fiscales donde se archivaron todas esas denuncias que tengo.

Pedro Chávarry: Ya.

César Hinostroza: Entonces, hermano, como yo me estoy yendo de viaje con mi esposa y mi hija, y no hay acá que me lo haga, y el lunes 5 de marzo me ha citado el cónsul para llevar esos papeles. Yo no sé si serías tan amable de ver [ininteligible] en el Poder Judicial, por ejemplo, entramos a la base de datos por el apellido de la persona y salen todas las denuncias que ha tenido.

Pedro Chávarry: ¿Y qué deseas tú? ¿Las resoluciones?

César Hinostroza: Claro, las resoluciones de archivos de todas las denuncias y una constancia que no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha.

Pedro Chávarry: Ya, ya, ya.

César Hinostroza: ¿Ya, hermanito? Te doy mi DNI, ¿o no es necesario?

Pedro Chávarry: A ver, a ver.

César Hinostroza: Por si acaso.

Pedro Chávarry: Por si acaso. Un momentito.

César Hinostroza: Hazme esa gauchada, compare', porque mi mujer está que me fastidia, porque como mi hija es americana…

Pedro Chávarry: Ya, hermano, díctame.

César Hinostroza: Cero cero…

Pedro Chávarry: Repíteme, cuál, qué… Dime, dime.

César Hinostroza: César José Hinostroza Pariachi, César José. Ya, hermanito, las denuncias que tuve, las resoluciones de archivo. Y que a la fecha no tengo ninguna denuncia en trámite, hermano, ¡por favor!

Pedro Chávarry: Una constancia, ya.

César Hinostroza: Que no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha, ¿ya?

Pedro Chávarry: Ya, ya, hermanito.

César Hinostroza: Yo te voy a estar recordando la otra semana, te llamo del extranjero para recordarte, ¿ya?

Pedro Chávarry: Ya, mi hermano, ya, que te vaya bien, ¿ya? Un fuerte abrazo.

César Hinostroza: Muchas gracias, muy amable, cuídate.

Pedro Chávarry: Chau, hermano. Suerte, suerte.