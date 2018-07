La violencia de género en el Perú es un problema social aún no solucionado. En los últimos 4 meses, dos mujeres murieron tras ser incendiadas vivas. En el primer caso, el asesino fue un sujeto que justificó su crimen porque la joven no hacía caso a sus cortejos. En el segundo, fue el ex cuñado de la mujer el que le echó gasolina y le prendió fuego; previamente, le había dicho a su pareja que le daría "donde más le duele".