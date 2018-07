Entonces, ¿cómo se sale de esto? Este no es un tema de política. Yo soy político y me rehuso a estar en la misma categoría que estos delincuentes. La política es una actividad de servicio público donde uno lo primero que debe hacer es deberse al voto y al favor popular. Cuando la gente no te quiere tu no puedes hacer política porque necesitas votos, ganar elecciones, simpatías para llegar y mantenerte en el poder.