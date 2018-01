Breña indicó que él ha estado en Corea del Norte, aunque no precisó hace cuántos años fue el viaje. En cuanto a los contactos, detalló: "Son reuniones diplomáticas o aniversarios, eventos nacionales importante, como hacen todas las delegaciones diplomáticas". Según argumentó, este vínculo "no es raro", pero se limitó a responder, a título personal, que hace muchos años no asiste a estas reuniones.