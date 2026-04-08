La Policía Militar de Brasil decomisó 48 toneladas de marihuana en Río de Janeiro tras un megaoperativo

La Policía Militar de Brasil movilizó más de 250 agentes en el operativo antidrogas en el Complexo da Maré (Reuters)

En una operación desarrollada en el Complexo da Maré, al norte de Río de Janeiro, la Policía Militar de Brasil confiscó 48 toneladas de marihuana, estableciendo un récord en la historia del combate al narcotráfico en el país.

El hallazgo se produjo cuando Hulk, un perro entrenado del Batalhão de Ações com Cães (BAC), detectó drogas bajo una cisterna de concreto en un edificio abandonado de la favela Nova Holanda, la más poblada de las 17 que conforman el complejo.

Hulk fue donado a la Policía Militar a los seis meses y ha participado en numerosos operativos antidrogas (AFP)

El cargamento estaba oculto en un búnker bajo concreto y corresponde a la organización criminal Comando Vermelho, según autoridades policiales.

El operativo se realizó sin víctimas fatales, pese a enfrentamientos armados con bandas locales (AP)

La intervención, que comenzó el martes y continuó hasta la madrugada del miércoles, movilizó a más de 250 agentes, vehículos blindados, helicópteros y equipos de élite. Se trata de la mayor incautación de marihuana registrada en Brasil, superando el récord de 36,5 toneladas decomisadas en Mato Grosso do Sul en 2021.

El cargamento, distribuido en más de 24.000 paquetes de aproximadamente dos kilos cada uno, estaba oculto en un búnker de difícil acceso cuya existencia fue revelada por Hulk tras mostrar signos de inquietud durante el patrullaje.

La droga, atribuida a la organización criminal Comando Vermelho, fue retirada de la comunidad en cuatro camiones, una tarea que demandó más de cinco horas y la participación de decenas de uniformados.

El hallazgo se produjo tras una investigación previa sobre actividades delictivas en la zona (Reuters)

Durante el procedimiento, los agentes fueron atacados a tiros por integrantes de bandas armadas, lo que generó un enfrentamiento. Un hombre, identificado como sospechoso de participar en el tiroteo, fue detenido y permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Además del estupefaciente, los policías confiscaron cinco fusiles, cuatro pistolas, aproximadamente 200 litros de insumos para drogas sintéticas y 26 vehículos robados, incluyendo automóviles y motocicletas.

La valoración estimada del decomiso asciende a 50 millones de reales (cerca de USD 10 millones) al por mayor, aunque las autoridades señalaron que el perjuicio económico para las facciones criminales podría alcanzar los 150 millones de reales si la droga fuera fraccionada para la venta minorista.

La marihuana incautada será incinerada y su valor podría superar los 150 millones de reales en el mercado minorista (EFE)

El comandante general de la Policía Militarizada de Río, coronel Sylvio Guerra, subrayó que la acción se realizó sin víctimas fatales, a pesar del enfrentamiento armado.

La operación se centró en Nova Holanda, pero también incluyó otras áreas del Complexo da Maré, como Parque União. El despliegue buscó frenar la actividad de grupos dedicados al tráfico de drogas y al robo de vehículos y mercancías en la zona, una de las más conflictivas y densamente pobladas de Río de Janeiro.

La participación de Hulk fue crucial: el perro, de raza pastor belga malinois, fue donado a la corporación a los seis meses y ha intervenido en numerosos operativos antidrogas.

(Con información de O Globo, AFP y EFE)