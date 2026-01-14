El Salvador

El Observatorio de Amenazas advierte baja de temperaturas y vientos fuertes

Las autoridades han indicado que un sistema de alta presión asociado traerá ráfagas y cambios en las condiciones del clima en diversas regiones, especialmente en áreas elevadas del occidente y nororiente del país

A partir de la noche de este miércoles 14 de enero, un frente frío y un sistema de alta presión provocarán vientos nortes en todo el país, con velocidades promedio de 10 a 25 kilómetros por hora y ráfagas entre 40 y 70 kilómetros por hora, fenómeno que se mantendría hasta la madrugada del viernes 16.

Esto es producto de un frente frío ubicado al norte de la península de Yucatán y una zona de alta presión sobre Texas. Ambos fenómenos favorecerán la incursión de estos vientos en el Caribe, lo que influirá notablemente en las condiciones atmosféricas de las zonas occidental y oriental.

El Observatorio de Amenazas, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ha advertido que estas condiciones afectan especialmente las zonas altas del occidente y nororiente, donde la topografía puede intensificar la velocidad del viento. Para quienes realicen actividades de pesca, transporte o turismo marítimo en la costa de El Salvador, las condiciones de oleaje y viento son calificadas como apropiadas según el pronóstico marítimo costero.

De acuerdo con el informe especial número dos, se prevé un cielo entre poco y parcialmente nublado, aunque persiste la baja probabilidad de lluvias, salvo algún evento breve y puntual en áreas montañosas. Las temperaturas durante el día serán cálida y agradables a la sombra, mientras que durante la madrugada y la noche, el ambiente será frío o fresco. Asimismo, se recomienda especial atención en las madrugadas del jueves 15 y el propio viernes 16, cuando se espera que las temperaturas se perciban más bajas.

Durante este período, se mantiene la recomendación de vigilancia ante vientos acelerados, y se insiste en evitar quemas agrícolas en zonas afectadas por ráfagas. La Dirección General de Protección Civil aconseja a quienes realizan navegación marítima y aérea, o se dedican a la pesca, que evalúen las condiciones meteorológicas antes de iniciar sus actividades.

ARCHIVO: El frente frío será más sensible en las áreas elevadas del occidente y nororiente del país./REUTERS

El Ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre este fenómeno en el primer informe emitido ayer, en el cual también indicaba un seguimiento y actualización ante cambios significativos.

En cuanto a las temperaturas por regiones, el MARN anticipa una mínima para hoy de 19 grados centígrados en San Salvador, 18 en Santa Ana, 23 en Acajutla y La Libertad, 22 en San Miguel, 21 en Nueva Concepción y 23 en La Unión.

Para mañana, se prevé que San Salvador experimente una temperatura mínima de 18 grados centígrados, mientras que Santa Ana tendría 17 grados, Acajutla y La Libertad 23, San Miguel y Nueva Concepción 20 grados y La Unión 23.

Posterior a la madrugada del 16 de enero, se espera el retorno gradual al viento del este y noreste acelerado, el cielo estará de despejado a poco nublado y el viento tendrá una velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora; las ráfagas tendrán velocidades entre los 30 y 45 kilómetros por hora, que serán más sensibles en zonas altas y descampadas en la parte occidental y oriental del país.

Con anterioridad, las autoridades han recomendado abrigar a los niños y adultos mayores y evitar lugares donde pueda haber desprendimientos de vallas publicitarias, techos y ramas.

