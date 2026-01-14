El Observatorio de Amenazas advierte baja de temperaturas y vientos fuertes

A partir de la noche de este miércoles 14 de enero, un frente frío y un sistema de alta presión provocarán vientos nortes en todo el país, con velocidades promedio de 10 a 25 kilómetros por hora y ráfagas entre 40 y 70 kilómetros por hora, fenómeno que se mantendría hasta la madrugada del viernes 16.
Esto es producto de un frente frío ubicado al norte de la península de Yucatán y una zona de alta presión sobre Texas. Ambos fenómenos favorecerán la incursión de estos vientos en el Caribe, lo que influirá notablemente en las condiciones atmosféricas de las zonas occidental y oriental.
El Observatorio de Amenazas, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ha advertido que estas condiciones afectan especialmente las zonas altas del occidente y nororiente, donde la topografía puede intensificar la velocidad del viento. Para quienes realicen actividades de pesca, transporte o turismo marítimo en la costa de El Salvador, las condiciones de oleaje y viento son calificadas como apropiadas según el pronóstico marítimo costero.
De acuerdo con el informe especial número dos, se prevé un cielo entre poco y parcialmente nublado, aunque persiste la baja probabilidad de lluvias, salvo algún evento breve y puntual en áreas montañosas. Las temperaturas durante el día serán cálida y agradables a la sombra, mientras que durante la madrugada y la noche, el ambiente será frío o fresco. Asimismo, se recomienda especial atención en las madrugadas del jueves 15 y el propio viernes 16, cuando se espera que las temperaturas se perciban más bajas.
Durante este período, se mantiene la recomendación de vigilancia ante vientos acelerados, y se insiste en evitar quemas agrícolas en zonas afectadas por ráfagas. La Dirección General de Protección Civil aconseja a quienes realizan navegación marítima y aérea, o se dedican a la pesca, que evalúen las condiciones meteorológicas antes de iniciar sus actividades.
El Ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre este fenómeno en el primer informe emitido ayer, en el cual también indicaba un seguimiento y actualización ante cambios significativos.
En cuanto a las temperaturas por regiones, el MARN anticipa una mínima para hoy de 19 grados centígrados en San Salvador, 18 en Santa Ana, 23 en Acajutla y La Libertad, 22 en San Miguel, 21 en Nueva Concepción y 23 en La Unión.
Para mañana, se prevé que San Salvador experimente una temperatura mínima de 18 grados centígrados, mientras que Santa Ana tendría 17 grados, Acajutla y La Libertad 23, San Miguel y Nueva Concepción 20 grados y La Unión 23.
Posterior a la madrugada del 16 de enero, se espera el retorno gradual al viento del este y noreste acelerado, el cielo estará de despejado a poco nublado y el viento tendrá una velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora; las ráfagas tendrán velocidades entre los 30 y 45 kilómetros por hora, que serán más sensibles en zonas altas y descampadas en la parte occidental y oriental del país.
Con anterioridad, las autoridades han recomendado abrigar a los niños y adultos mayores y evitar lugares donde pueda haber desprendimientos de vallas publicitarias, techos y ramas.