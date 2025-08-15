América Docs

Bolivia desplegará más de 25.000 policías el domingo para garantizar las elecciones

El Gobierno anunció el plan de seguridad y de resguardo de material electoral para los comicios presidenciales. Hay al menos diez zonas consideradas de “riesgo” donde se reforzará la presencia policial

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
La Paz, Bolivia. 14 de
La Paz, Bolivia. 14 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El ministro de Gobierno (Seguridad) de Bolivia, Roberto Ríos, informó que para las elecciones del domingo se desplegarán 25.044 policías para garantizar la seguridad durante el desarrollo de la votación y hacer cumplir las disposiciones del auto de buen gobierno, que restringe el consumo de alcohol, las manifestaciones políticas y el transporte vehicular. En paralelo, otros 38.000 agentes de la Policía estarán acuartelados, de acuerdo a las normas vigentes.

Tras haber sostenido una reunión con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ríos informó que se garantiza la custodia en el traslado del material electoral y que se reforzará la presencia policial en áreas identificadas como posibles puntos de conflicto.

En las semanas anteriores, el Gobierno informó que hay al menos diez zonas “de riesgo” para la votación, la mayoría concentradas en el enclave cocalero de Cochabamba, donde se encuentra el ex presidente Evo Morales (2006-2019) bajo custodia de sus leales. Ríos indicó que oficiales de cuatro dependencias policiales se encuentran operando en la región para evitar hechos que puedan interferir en el proceso electoral.

En la víspera, representantes de las seis federaciones de productores de hoja de coca garantizaron el desarrollo de la votación en la región del Trópico de Cochabamba, al centro del país, y promovieron la anulación del voto, como un acto de rechazo a la proscripción del ex presidente, quien fue excluido de la votación por un fallo constitucional que pone límites a la reelección presidencial.

Wendy Chipana, simpatizante del expresidente
Wendy Chipana, simpatizante del expresidente boliviano Evo Morales, hace campaña por el voto nulo en las próximas elecciones en El Alto, Bolivia, el martes 12 de agosto de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

“La población debe acudir a votar con total normalidad y tranquilidad. No habrá espacio para la violencia ni para el desorden”, afirmó Ríos en conferencia de prensa y dijo que el despliegue duplica con los contingentes movilizados en comicios anteriores.

La votación será observada por misiones nacionales y e internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, cuyos representantes sostuvieron el jueves una reunión con el presidente Luis Arce, en la que el primer mandatario se comprometió “a asegurar una transición democrática hacia el próximo gobierno”.

El jefe adjunto de la misión de la Unión Europea, Ian Gray, informó que son más de 100 los observadores de corto y largo plazo que estarán en los nueve departamentos del país. En tanto, la delegación de la OEA incluye a 87 observadores de 19 países y es “la más numerosa desplegada hasta ahora” en Bolivia.

Paralelamente a estas dos misiones de observación, habrá otra de la Unión Interamericana de Organismos Electorales e iniciativas ciudadanas locales como ‘Cuidemos el voto 2025’, además de los delegados de partidos y alianzas políticas.

Un ciclista pasa junto a
Un ciclista pasa junto a un mural que promueve al candidato presidencial Samuel Doria Medina en El Alto, Bolivia, el lunes 11 de agosto de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Más de 7,9 millones de bolivianos elegirán este domingo presidente, vicepresidente y a sus representantes en el Órgano Legislativo para el próximo quinquenio, en medio de una fuerte crisis económica marcada por la escasez de dólares, el aumento en el precio de los alimentos y periodos de desabastecimiento de combustible cada vez más prolongados.

Según las encuestas de intención de voto, el resultado puede estar reñido entre dos candidatos de oposición: el empresario Samuel Doria Medina, de alianza Unidad, y el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), de Libre. Sin embargo, hay alto porcentaje de votos blancos, nulos e indecisos, que pueden alterar las proyecciones, que perfilan una segunda vuelta entre ambos postulantes para el 19 de octubre.

El mandatario boliviano, que dejará el Gobierno el 8 de noviembre, pidió a la población asistir a urnas este domingo “con patriotismo y responsabilidad”.

Temas Relacionados

BoliviaeleccionesseguridadRoberto RíosVoto nuloLuis Arcemisión de observación electoralOEAUnión EuropeaCuidemos el votoSamuel Doria MedinaJorge Quiroga

Últimas Noticias

Organizaciones sociales convocaron a una marcha en Quito contra despidos, fusiones y otras leyes del gobierno de Daniel Noboa

Cerca de veinte colectivos confirmaron una protesta para el 7 de agosto frente a la Corte Constitucional

Organizaciones sociales convocaron a una

La DEA incauta 700.000 pastillas de fentanilo ocultas en una camioneta y una casa en Arizona

En un operativo conjunto, las autoridades descubrieron más de 66 kilos de opioides mortales. Dos hombres enfrentan cargos que podrían derivar en una cadena perpetua

La DEA incauta 700.000 pastillas

Cívicos de Bolivia dan ultimátum al gobierno de Arce por el litio y advierten con radicalizar protestas

Los dirigentes cívicos de Potosí exigen que los contratos con firmas de Rusia y China se anulen hasta el 25 de febrero. Cuestionan la rentabilidad de los proyectos y el porcentaje que obtendrán por las regalías

Cívicos de Bolivia dan ultimátum

Cocaleros de Bolivia confirman que están armados y amenazan con atacar a la Policía si intentan levantar los bloqueos

Un contingente policial fue emboscado el miércoles por bloqueadores afines a Evo Morales. “Estamos listos para resistir hasta las últimas consecuencias”, manifestó un dirigente de las protestas que este jueves cumplen 11 días

Cocaleros de Bolivia confirman que

Una multitud marchó en Bolivia contra la falta de dólares, los resultados del Censo y para “recuperar” una sede sindical

El Gobierno de Luis Arce tiene nuevos frentes de conflicto. Ayer hubo movilizaciones en Santa Cruz y una marcha en La Paz que terminó con gasificación y nueve heridos

Una multitud marchó en Bolivia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo preparar el pastel imposible

Cómo preparar el pastel imposible de moka y nuez, una receta con sabor intenso

Fito Páez se presentará en el teatro Jorge Eliécer Gaitán

Madre es acuchillada por un hombre frente a sus hijas cuando salían de un colegio en El Agustino

El envejecimiento puede propagarse por el cuerpo por medio de una sola proteína, según un estudio

Atentado con explosivos en Trujillo fue con cerca de 20 cartuchos de dinamita, según ministro del Interior

INFOBAE AMÉRICA
Puente dice que la línea

Puente dice que la línea Madrid-Galicia está 100% operativa pero no se puede abrir por la cercanía del fuego

Azcón lamenta profundamente el fallecimiento de Javier Lambán y decreta tres días de luto en Aragón

Las lluvias torrenciales dejan ya más de 230 muertos en el norte de Pakistán e India

Trump afirma que EEUU no hará negocios con Rusia hasta que no se resuelva la guerra en Ucrania

Nolasco (Vox) lamenta el fallecimiento del expresidente de Aragón, Javier Lambán, y traslada sus condolencias

ENTRETENIMIENTO

“En el barro”: ¿la serie

“En el barro”: ¿la serie está inspirada en una historia real?

Mueren los youtubers de Toyota World Runners tras accidente en las montañas de Canadá

“Thunderbolts” llega a streaming: ¿cuándo estará disponible en Disney Plus?

El adiós de And Just Like That... y la filosofía de Sarah Jessica Parker sobre la voz de los fans

El nieto de Jack Nicholson enfrenta orden judicial tras acusación de agresión