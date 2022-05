Tatán Mejía, de Master Chef, aseguró que está envejeciendo y esto le respondió su esposa, Maleja Restrepo

Maleja Restrepo y Tatán Mejía. Foto: Instagram @maleja_restrepo

}María Alejandra Restrepo, popularmente conocida como Maleja, compartió, a través de sus redes sociales, uno de los particulares momentos que vivió con su esposo, el deportista de alto rendimiento, Sebastián ‘Tatán Mejía’, quien actualmente hace parte del popular programa de cocina del canal RCN, MasterChef Celebrity. Con humor, la actriz y presentadora dejó ver como su esposo modificó uno de los comportamientos que más le molestan a ella sobre él: dejar en el suelo la toalla que usa para secarse después de bañarse.

En las historias de su cuenta de Instagram, la Restrepo apareció cantando “aleluya, aleluya. Tatancito aprendió” mientras mostraba el suelo de su baño, sin la toalla del experto en motos lanzada allí. De acuerdo con Tatán, siempre era difícil para él recordar que tenía que colgar la toalla en otro lugar, y no dejarla en el piso. Mientras hacían chistes el uno del otro respecto al desorden que dejan ambos en la casa, Tatán le dijo a Maleja que estaba envejeciendo, y que eso era consecuencia de su desempeño en la competencia de cocina, concurso del que es uno de los participantes favoritos del público y uno de los más aclamados por los jurados.

“MasterChef me envejeció, este reality (…) sí amor estoy con canas en la barba”, dice el motociclista mientras le señala su cabello y barba. “Yo lo voy a amar con canas, sin canas, pero sobre todo con ganas”, contesta Maleja a Tatán en medio de la conversación.

En semanas pasadas la pareja vivió otro divertido momento cuando Maleja descubrió una fobia que no sabía que tenía Tatán, a pesar de conocerlo hace años. El deportista tuvo que cocinar con gusanos mojojoy, situación que lo puso incómodo por el desagrado que siente sobre aquellos animales que, en el Amazonas, suelen ser comidos cuando todavía están vivos.

“Yo me lo tenía guardado para mí, ni Maleja (esposa) sabía, ahorita todo el mundo lo sabe (...) estoy de frente lidiando con un sentimiento al cual nunca me había enfrentado. Me cuesta trabajo enfrentarme a algo que le he tenido miedo toda mi vida y tenérmelo que meter a la boca. Hoy en MasterChef Celebrity Colombia me enfrenté a uno de mis mayores miedos, y no lo superé”, comentó sobre el capítulo. Tatán decidió rellenar los gusanos son pescado y cebolla, sin embargo, le costó adelantar la preparación. Estando vivos, Mejía tuvo que cortar la cabeza de los gusanos para, posteriormente, sacarles su relleno y cocinarlos.

Este momento no ha sido el único difícil para Tatán dentro de la competencia, sino que, a su vez, tuvo algunos quebrantos de salud luego de una de las exigentes pruebas de cocina. El motociclista subió una fotografía en la que se le ve acostado en un sillón mientras es atendido por personal de la producción del programa, incluyendo a la presentadora del formato, Claudia Bahamón. “Yo después de hacer una bandeja paisa en MasterChef Celebrity”.

Mejía explicó que ese días casi se desmaya tras un fuerte dolor de cabeza. “Ese fue el capítulo en el que casi me desmayo (...) me dio migraña porque tuve que hacer una bandeja paisa con 72 elementos, jueput* bandeja pa’ tener chimbadas, mi amor”, dijo Tatán mientras le contaba la anécdota a su esposa, Maleja Restrepo.

Tatán se ha ganado la admiración de sus compañeros por su habilidad y creatividad dentro de la gastronomía. En la emisión del pasado 25 de abril, por ejemplo, dejó a todos sorprendidos con su plato: arepa y espuma de chorizo. “En el reto de hoy queremos que hagan arepas creativas, que hagan arepas con un nivel superior, utilicen la arepa como herramienta para hacer platos de alta cocina”, ordenó Jorge Rauch, chef jurado del programa. “Usted está cocinando como una bestia. Qué complicado la tienen sus compañeros de allá atrás”, dijo Nicolás de Zubiría, otro de los jurados, al evaluar su plato.





Seguir leyendo: