La ONU eleva a más de 1.850 los palestinos que han muerto en Gaza buscando ayuda desde finales de mayo

Más de 1.850 palestinos han fallecido en la Franja de Gaza desde finales de mayo mientras intentaban obtener ayuda humanitaria, un millar de ellos en las inmediaciones de los puntos habilitados por la nueva fundación creada por Israel para monopolizar el reparto, según un nuevo recuento de la ONU.

La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha podido documentar entre el 27 de mayo y el 17 de agosto 1.857 víctimas mortales, 1.021 de ellas en las inmediaciones de los enclaves de la Fundación Humanitaria para Gaza y otras 836 en las rutas de los camiones.

"La mayoría" de estas víctimas habrían perecido por disparos del Ejército israelí, ha afirmado el portavoz de Naciones Unidas, Thameen al Kheetan, que ha vuelto a advertir del omnipresente riesgo de hambruna en la Franja de Gaza.

Un riesgo que, según sus propias palabras, "es un resultado directo de la política del Gobierno israelí de bloquear la ayuda humanitaria". En este sentido, ha subrayado que los suministros autorizados están "muy por debajo" de los niveles que serían necesarios para cubrir las necesidades de la población.

Por otro lado, Al Kheetan ha tachado de "inaceptable" la visita del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, al encarcelado líder palestino Marwan Barguti, ya que tanto la cita en sí como la posterior difusión de las imágenes violan la "dignidad" del recluso.

"El Derecho Internacional requiere que todos los detenidos sean tratados de manera humana, con dignidad, y que se respeten y protejan sus Derechos Humanos", ha recordado el portavoz, que teme que este gesto de Ben Gvir pueda incluso "alentar la violencia" contra presos palestinos.

EuropaPress

