En aquellos tiempos, el mandato social decía que las mujeres debían cuidar del hogar mientras los hombres trabajaban. Eran pocas las que se insertaban en el mercado laboral y cuando lo hacían, como no se alentaba el estudio universitario (al menos no era la norma) para el género femenino, sólo podían acceder a ciertos puesto que no requerían de un título de grado.