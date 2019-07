El plan básico, explicó Reiffel, era lanzar un misil balístico intercontinental desde un lugar no revelado, viajar unos 386.000 kilómetros hacia la luna, y detonarlo al hacer impacto. Pensaban en una bomba atómica del mismo tamaño que "Little Boy", la que fue lanzada sobre Hiroshima. En ese momento, algunos físicos se opusieron a la idea porque creían que semejante detonación "habría hecho volar" al planeta. Reiffel lo desechó de plano: "De ninguna manera. Hubiera sido microscópico, por así decirlo. Habría sido, creo, esencialmente invisible desde la Tierra, incluso con un buen telescopio". Después de dos años de trabajo, el plan fue desechado por los mismos generales que lo habían autorizado. Se dieron cuenta que era una locura, que no tenían la tecnología necesaria para un proyecto de ese tipo y temían una reacción negativa por parte de los estadounidenses. Las conclusiones desaparecieron en los archivos del Pentágono hasta hace cuatro años en que los encontró un investigador de la revista Newsweek. Reiffel no había hablado hasta entonces. Los científicos soviéticos trabajaron en planes similares y hasta diseñaron una base militar espacial que iba a ser construida en la superficie lunar. También se dieron cuenta de que era todo ciencia-ficción y archivaron los documentos que aún permanecen en secreto.