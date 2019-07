En Moscú también continuaba el programa espacial, aunque parecía haberse ralentizado. El cohete N-1, el equivalente del Saturno-V americano, avanzaba con el plan previsto a pesar de que estaba encontrando algunas dificultades con la propulsión. Casi todos los cohetes rusos eran réplicas de las naves Soyuz 7K-OK, el legado del jefe del proyecto, el científico Sergei Korolev, y de su éxito dependía el escudo de defensa de la URSS. Las Soyuz habían probado, hasta ese momento, ser muy eficaces, pero aún no tenían todos los sistemas integrados como para llevar a un hombre a la Luna. Los soviéticos estaban muy orgullosos de haber ganado en el inicio de la carrera espacial al lanzar el 4 de octubre de 1957 el Sputnik, el primer satélite artificial enviado al espacio por el ser humano. Poco después, el 3 de noviembre de ese año, una perra callejera bautizada por los ingenieros rusos como Laika se convirtió en el primer ser vivo que orbitó la Tierra a bordo del Sputnik 2. Aunque Laika no sobrevivió al vuelo, fue un avance extraordinario de la ciencia. Y este esfuerzo se coronó el miércoles 12 de abril de 1961, cuando Yuri Alekséyevich Gagarin se convirtió en el primer ser humano que viajó al espacio en la nave Vostok 1. El vuelo duró 108 minutos y la misión de Gagarin fue simplemente la de probar que se podría sobrevivir fuera de la atmósfera terrestre. Lo que tenía que hacer era transmitir sus sensaciones por radio y probar una comida -fue el primero en comer a bordo de una nave espacial- con el objetivo de saber si un ser humano podía sentir y comportarse de manera normal estando sin gravedad. Todavía no se sabía nada sobre los efectos de la ingravidez y la nave estuvo siempre controlada por los técnicos en la base terrestre. En caso de emergencia, el astronauta ruso podría usar instrumentos para aterrizar en forma manual. Luego del descenso tendría que eyectarse con su asiento. A los 25 minutos alcanzó una órbita estable y cruzó el Estrecho de Magallanes y el Atlántico para regresar al espacio soviético.