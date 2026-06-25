América

El sismo venezolano, de 7.5, liberó energía comparable a unas “260 bombas nucleares”, según un geólogo

El geólogo Eduardo Malagnino explicó que la energía liberada por el sismo de magnitud 7.5 fue equivalente a la de unas 260 bombas atómicas como la de Hiroshima

Guardar
Google icon
Las autoridades de Venezuela confirmaron que los movimientos sísmicos fueron dos sismos independientes y no una réplica intensa del primero

Un movimiento sísmico de 7.2 seguido, en poco tiempo, por otro de 7.5 sacudió Venezuela durante la madrugada. El fenómeno afectó especialmente a Caracas y el estado de Guaira. El evento generó daños materiales y una gran incertidumbre en la población. Las autoridades confirmaron que se trató de dos sismos independientes y no de una réplica intensa del primero.

El geólogo Eduardo Malagnino explicó en Infobae A las Nueve que el fenómeno en Venezuela responde a un movimiento típico de placas transcurrentes. La placa del Caribe se desplaza hacia el este y entra en contacto lateral con la placa continental sudamericana.

PUBLICIDAD

Según explicó el especialista, este tipo de desplazamiento lateral es similar al que presenta la famosa falla de San Andrés en California. En la región venezolana, la complejidad aumenta porque la placa del Caribe tiene zonas de fondo oceánico y continental, lo que genera arreglos tectónicos complejos y condiciones para varios tipos de sismos.

El geólogo Eduardo Malagnino explicó que el sismo en Venezuela respondió a un movimiento de placas transcurrentes entre la placa del Caribe y la placa sudamericana REUTERS/Gaby Oraa
El geólogo Eduardo Malagnino explicó que el sismo en Venezuela respondió a un movimiento de placas transcurrentes entre la placa del Caribe y la placa sudamericana REUTERS/Gaby Oraa

Malagnino detalló que, en este episodio, los dos sismos no corresponden al esquema habitual de un gran terremoto seguido de réplicas menores. “Es muy raro que las réplicas sean del mismo valor o superiores al sismo inicial. En este caso, lo más probable es que sean dos sismos, porque hay un arreglo tectónico bastante complejo en esta zona”.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, indicó que la energía acumulada por largos periodos en la corteza se liberó en dos eventos de gran magnitud, lo que provocó el doble movimiento.

El evento generó comparaciones con terremotos históricos. Malagnino recordó que el mayor sismo registrado a nivel mundial ocurrió en Valdivia, Chile, en 1960, con una magnitud de 9.5, equivalente a la energía de 270.000 bombas nucleares como la de Hiroshima.

El especialista indicó que la energía acumulada en la corteza se liberó en dos eventos de gran magnitud, lo que provocó el doble movimiento sísmico en Venezuela REUTERS/Gaby Oraa
El especialista indicó que la energía acumulada en la corteza se liberó en dos eventos de gran magnitud, lo que provocó el doble movimiento sísmico en Venezuela REUTERS/Gaby Oraa

Para dimensionar lo ocurrido en Venezuela, Malagnino precisó: “Un sismo de 6 equivale a una bomba atómica como la de Hiroshima; uno de 7 equivale a la energía que libera 35 veces la bomba de Hiroshima”. El sismo venezolano, de 7.5, liberó energía comparable a unas 260 bombas nucleares. Sin embargo, descartó que la Tierra se haya movido como no lo hacía en 1.200 años, como se había sugerido en algunos medios.

La escala de magnitud utilizada es logarítmica, por eso un incremento de un punto implica una energía mucho mayor. Malagnino subrayó que un sismo de magnitud 10 es prácticamente imposible en condiciones endógenas del planeta, ya que no existe capacidad para acumular tanta energía.

Predicción, réplicas y posibilidad de tsunamis

Sobre la posibilidad de anticipar sismos, Malagnino afirmó que la tecnología actual no permite prever la fecha exacta de un evento, aunque sí identificar zonas de riesgo. Explicó que existen indicadores geofísicos, como variaciones en el campo magnético, microsismos y deformaciones del terreno, que pueden aumentar la probabilidad de un sismo, pero todavía no es posible preverlos con precisión.

Respecto a las réplicas, el geólogo indicó que tras un gran sismo, el reacomodamiento de bloques provoca movimientos de menor intensidad. Estos pueden continuar durante días o semanas, pero tienden a disminuir en magnitud.

Sobre el riesgo de tsunami, Malagnino aseguró que en el caso venezolano, el desplazamiento lateral de las placas reduce mucho la posibilidad de un tsunami. Para que se produzca un tsunami, “tiene que haber una subida o bajada súbita del fondo oceánico”, como ocurre en terremotos por subducción.

Eduardo Malagnino afirmó que el sismo venezolano de magnitud 7.5 liberó una energía comparable a unas 260 bombas nucleares como la de Hiroshima (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)
Eduardo Malagnino afirmó que el sismo venezolano de magnitud 7.5 liberó una energía comparable a unas 260 bombas nucleares como la de Hiroshima (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)

En este episodio, la alerta de tsunami se desactivó rápidamente porque la naturaleza del sismo no reunía las condiciones geológicas necesarias. Malagnino enfatizó que, incluso si se hubiera generado un tsunami, la velocidad con la que ocurre no habría dado margen para emitir una alerta efectiva.

Malagnino advirtió que en casos donde la base rocosa tiene características inadecuadas, como en algunas zonas de Los Ángeles, la edificación puede colapsar a pesar de cumplir con todos los requisitos técnicos. Según el geólogo, muchos centros urbanos latinoamericanos crecieron sin considerar estos riesgos, lo que aumenta la exposición ante futuros eventos sísmicos.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Sismos en VenezuelaPlaca del CaribePrevención SísmicaConstrucción SismorresistenteInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: Fecundidad baja de 7.57 hijos por mujer en 1950 a 1.97 en 2026

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó que República Dominicana atraviesa una transformación demográfica, con menor fecundidad y mayor esperanza de vida

República Dominicana: Fecundidad baja de 7.57 hijos por mujer en 1950 a 1.97 en 2026

La Secretaría de Planificación presenta el atlas de proyectos de inversión ejecutados por el Gobierno de Guatemala

La plataforma digital muestra, con mapas y consulta abierta, las obras públicas ya ejecutadas en el país durante la administración de Bernardo Arévalo, para apoyar el monitoreo estatal y el acceso ciudadano a datos

La Secretaría de Planificación presenta el atlas de proyectos de inversión ejecutados por el Gobierno de Guatemala

Luis Suárez y un reto a 1.000 metros de altura: marca global presenta su estrategia para el Mundial 2026

La compañía 1win anunció la incorporación del futbolista uruguayo como embajador y lanzó “Up In The Air”, un desafío aéreo filmado en Brasil como parte de sus activaciones por la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luis Suárez y un reto a 1.000 metros de altura: marca global presenta su estrategia para el Mundial 2026

Honduras llama a fortalecer la cooperación regional para enfrentar migración y desafíos democráticos

Mediante dicho mensaje se reafirmó el compromiso con la integración hemisférica, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones conjuntas

Honduras llama a fortalecer la cooperación regional para enfrentar migración y desafíos democráticos

Costa Rica sobresale en reputación internacional, supera a las principales economías de América Latina

El país obtuvo 52,3 puntos en el análisis RepCore® Nations 2026, ubicándose 2,3 puntos por encima del promedio global y logrando valoraciones superiores en 21 de los 22 atributos evaluados en comparación con Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú

Costa Rica sobresale en reputación internacional, supera a las principales economías de América Latina

DEPORTES

“Muy accesible” y “despejado”: los curiosos análisis de los medios de Francia sobre el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial

“Muy accesible” y “despejado”: los curiosos análisis de los medios de Francia sobre el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La figura europea que pasó sus vacaciones en las Cataratas del Iguazú tras ser campeón de la Premier League

TELESHOW

El divertido ping-pong entre Dolores Fonzi y las otras dos protagonistas de “Clara” en La casa de los espíritus

El divertido ping-pong entre Dolores Fonzi y las otras dos protagonistas de “Clara” en La casa de los espíritus

Fue a Es mi sueño y cautivó a Ángela Leiva con un clásico de María Martha Serra Lima: “Nos dejaste embobados”

Los angustiantes mensajes de la sexóloga Cecilia Ce sobre su relación de pareja: “Por suerte, pude salir”

Manu Urcera contó cómo empezó su historia de amor con Nicole Neumann: el detalle que lo enamoró

Conmoción de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner por el sismo en Venezuela: solidaridad y cadena de oración

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Fecundidad baja de 7.57 hijos por mujer en 1950 a 1.97 en 2026

República Dominicana: Fecundidad baja de 7.57 hijos por mujer en 1950 a 1.97 en 2026

La Secretaría de Planificación presenta el atlas de proyectos de inversión ejecutados por el Gobierno de Guatemala

Luis Suárez y un reto a 1.000 metros de altura: marca global presenta su estrategia para el Mundial 2026

Honduras llama a fortalecer la cooperación regional para enfrentar migración y desafíos democráticos

Costa Rica sobresale en reputación internacional, supera a las principales economías de América Latina