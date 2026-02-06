América

Es joven, hijo de un músico, pero el estilo que está creando es pura rabia

Se llama Söur: agrio. Su padre es el consagrado Yandel. Busca una autenticidad que es energética y caótica dentro de la música urbana latina

Söur canta "Everyday"

La irrupción de Soür en la escena musical con su primer sencillo, “Everyday”, representa mucho más que el debut del hijo de una leyenda del reguetón como Yandel; es el intento deliberado de institucionalizar la “rabia” como un nuevo lenguaje dentro de la música urbana en español. Así le puso de nombre al estilo que está creando: rabia.

Adrián Veguilla Espada, nombre real del artista puertorriqueño, no llega como un improvisado. Su propuesta es el resultado de años de formación en la cocina de la industria, colaborando en la producción y composición de proyectos de gran envergadura como “The One” (2019), “Quién Contra Mí 2” (2020) y “ELYTE” (2024), además de trabajar junto a figuras como Eladio Carrión y Latin Mafia. Esta experiencia técnica le ha permitido dar un salto consciente hacia la creación de un género que, según sus propias palabras, no existía con representación latina en el mercado de habla hispana.

En declaraciones recogidas por la agencia EFE, Soür, cuyo nombre real es Adrián Veguilla Espada, definió la rabia como “trap con rock, punk, una mezcla de muchas cosas”, y subrayó su intención de consolidarla como un nuevo lenguaje musical. El joven artista manifestó su deseo de “crear un género que no existe” y recalcó que este movimiento constituye una apuesta por expandir los límites de la música urbana en español.

El género “rabia”, que ha encontrado un público numeroso en Estados Unidos bajo la denominación “rage”, se caracteriza por una atmósfera de alta energía y cierto caos escénico en los conciertos. Según Soür, el estilo tiene referentes internacionales como Travis Scott, Lil Uzi Vert, Trippie Redd, Playboi Carti, Ken Carson y XXXTentacion, todos ellos figuras de la escena estadounidense. Hasta ahora, resaltó, “no hay nadie, al menos latino, que esté haciendo esto”, en referencia a la ausencia de artistas hispanos trabajando el género, de acuerdo con EFE.

El músico explicó que su proyecto está basado en la fusión de punk, música electrónica y urbanismo latino, con el objetivo de proyectar una identidad novedosa. Soür enfatizó que el “ambiente de espectáculo de alta energía y caótico” es central en sus actuaciones, donde el público interactúa de forma intensa junto al escenario. Su objetivo es mezclar la rabia con el reguetón y sumar otros elementos característicos de la región para definir un sello personal.

Antes de lanzarse como solista, Soür desarrolló su carrera en la producción y composición, colaborando en discos y canciones de Yandel. Entre sus trabajos se encuentran “The One” (2019), “Quién Contra Mí 2” (2020) y “ELYTE” (2024), así como temas junto a Eladio Carrión y Latin Mafia. Esta experiencia fue, según relató, fundamental para dar el salto y comenzar a producir y componer sus propias canciones.

El artista reveló a EFE que la elección de su nombre artístico tiene origen en una anécdota familiar y en su búsqueda de identidad. Explicó que el nombre Soür surgió tras una conversación con Yandel en la cocina, al ver un dulce con esa palabra. Además, el término “agrio” le resultó apropiado por el carácter de su voz —que él mismo describe como “bien ronca”— y por el tono enérgico y áspero de las pistas que produce.

En el cierre de sus declaraciones, Soür remarcó que su propuesta apunta a marcar una distancia clara respecto al legado familiar. Aunque contempla explorar el reguetón en el futuro, su prioridad ahora es consolidar un movimiento propio y ofrecer una referencia singular dentro de la nueva música urbana latina.

