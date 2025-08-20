América

Candidatos a “vice”, la clave que marcó las elecciones en Bolivia

Los postulantes a la vicepresidencia cobraron una relevancia inusual en el último proceso electoral. Al balotaje van dos outsiders: un emprendedor tecnológico y un ex policía popular en TikTok

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar

Los candidatos a la Vicepresidencia de Bolivia tuvieron una visibilidad inusual en este proceso electoral. Elegidos para completar o reforzar los perfiles de sus acompañantes de fórmula, el rol que tendrá el vicepresidente en el próximo quinquenio es determinante porque en sus manos estará la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De los ocho candidatos a presidente, cuatro eran viejos políticos: figuras ya conocidas en la década de los noventa y entre ellos sumaban ocho derrotas en las urnas nacionales cuando se inscribieron para la contienda. Los demás eran dos políticos jóvenes nacidos de las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), un senador con larga trayectoria en la función pública pero alejado de los grandes titulares y un ingeniero civil sin trayectoria política que no logró despegar.

Para complementar los binomios, estos candidatos eligieron como acompañantes de fórmula a personas con perfiles técnicos, sindicales o novatos en política. “(Los candidatos a vicepresidente) han sido visibles por el hecho de que van a dirigir la Asamblea, que ha estado totalmente opacada en los últimos años, hay una gran decepción con la figura del actual vicepresidente David Choquehuanca y el desempeño del Legislativo”, explicó en entrevista con Infobae, el analista y director del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno, Daniel Valverde.

En la votación del domingo, resultaron electos para el balotaje el senador Rodrigo Paz y el ex presidente Jorge Quiroga, cuyos acompañantes no vienen con credenciales políticas sino todo lo contrario: son los outsiders de la escena política.

El binomio de la alianza
El binomio de la alianza Libre en un mitin en Cochabamba, Bolivia, el 11 de agosto de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

Juan Pablo Velasco, candidato a vicepresidente de Quiroga, es un emprendedor tecnológico de 38 años, creador una aplicación de delivery que fue vendida a la multinacional Pedidos Ya en 2018 y luego lideró la expansión de Yango en la región. JP, como le llaman tras su intempestivo aterrizaje en la política, es nuevo en estas lides y llegó con la propuesta de digitalizar el Estado pero sin mayor conocimiento sobre su funcionamiento.

Aunque la apuesta es sumar a la generación tech, fue recibido con críticas en el establishment por su falta de experiencia en un momento histórico en el que el rol del vicepresidente será clave para generar gobernabilidad y superar crisis económica que atraviesa el país. En su nuevo papel, JP ha desarrollado una retórica modernizadora y antisocialista que encaja con la propuesta de Libre, la alianza política de línea liberal con la que disputará la segunda vuelta.

Al frente estará Edman Lara, considerado la sorpresa en esta elección y a quien muchos atribuyen el éxito de la fórmula del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Famoso en TikTok por denunciar abusos y corrupción en la institución policial de la que fue destituido, presenta un discurso antisistema que empatiza bien con sectores populares. El “capi Lara”, como le conocen en Bolivia, logró conectar con la gente con una campaña austera, que se basó en visitar municipios pequeños y publicar videos en redes sociales en los que conversó con sus cientos de seguidores.

Un seguidor obsequia un collar
Un seguidor obsequia un collar de flores al candidato a la Vicepresidencia, Edman Lara, durante un acto de campaña en El Alto, Bolivia, el lunes 18 de agosto de 2025, un día después de que junto con el candidato presidencial Rodrigo Paz se impusieran en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El ex policía de 37 años es en realidad el plan B de Rodrigo Paz, que había elegido inicialmente a un potentado corredor de autos potosino que lo dejó para ser candidato a diputado de Samuel Doria Medina, que se perfilaba para ganar la elección en diez de las 11 encuestas publicadas y al final quedó relegado al tercer lugar.

Lara en los últimos días radicalizó el discurso de protesta que lo caracteriza llegando a insultar adversarios y a amenazar a su propio compañero de fórmula. “Yo soy la garantía, si Rodrigo Paz no cumple, yo lo encaro”, vociferó frente a sus partidarios.

Para Valverde, Lara no muestra madurez política y cree que todavía está en las redes sociales. “Los productos de las redes son complicados, en casos mayores vemos a Trump o Bolsonaro, surgen por la ira de la gente, que genera este tipo de liderazgos”, explicó y atribuyó a su inexperiencia política “la adrenalina” que invade sus discursos.

El balotaje está previsto para el 19 de octubre y la posesión del próximo gobierno para el 8 de noviembre.

Temas Relacionados

BoliviaeleccionescandidatosvicepresidenteEdman LaraRodrigo PazJuan Pablo VelascoJP VelascoJorge QuirogaCapitán LaraPDCLibreBalotajesegunda vueltaDaniel Valverde

Últimas Noticias

Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles fueron los testimonios clave para la investigación

La audiencia de formulación de cargos contra los presuntos responsables será el 25 de agosto

Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles

Las escuelas públicas de El Salvador implementan las disposiciones de “orden y disciplina” de Bukele

La capitana Karla Trigueros, nueva ministra de Educación, envió un memorándum de “carácter obligatorio” con las “medidas disciplinarias” para el ingreso de los estudiantes

Las escuelas públicas de El

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Una medición de la cotización de la divisa respecto de otras monedas de referencia mundial resulta en una devaluación de 11% en 2025, la más amplia desde 1973. Las estrategias de inversión que sugieren los analistas en este contexto

Dólar débil: la moneda de

Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

Solo dos personas sobrevivieron al siniestro, según informaron las autoridades. La carretera de Herat es una de las más peligrosas del país gobernado por los talibanes

Las deportaciones compulsivas de afganos

La polémica en torno a John Boyne generó la suspensión del Premio Polari de literatura LGBTQ+

La inclusión del escritor irlandés entre los finalistas generó controversia por sus opiniones sobre género. “Lamento que no me juzguen por mis libros”, declaró el autor de “El niño con el pijama de rayas”

La polémica en torno a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una legisladora cercana a Elisa

Una legisladora cercana a Elisa Carrió rechazó la propuesta de Urtubey para conformar una alianza con el kirchnerismo

Nico Marín, el fotógrafo argentino que viajará con Greta Thunberg en una misión humanitaria a la Franja de Gaza: “Es de las expediciones más duras de mi vida”

Condenaron al hombre que atropelló y mató a un joven en el Calafate en 2015: la lucha de su madre para evitar la prescripción del caso

Científicos crearon la forma de vida más sintética de la historia

“Todo te queda bien”: los chats que comprometen al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y abuso de poder

INFOBAE AMÉRICA
Dólar débil: la moneda de

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

La polémica en torno a John Boyne generó la suspensión del Premio Polari de literatura LGBTQ+

Lula da Silva y Emmanuel Macron se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La dictadura de Cuba anunció apagones en casi la mitad del país, que se suman a la escasez de agua en La Habana

TELESHOW
El desahogo de Gimena Accardi

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor

Afirman que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un jugador de Boca: de quién se trata

Melody Luz recordó el inicio de su relación con Alex Caniggia: “La pasé mal, recibía mucho hate”