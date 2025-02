Frank Sinatra y “New York, New York”, la historia detrás de un clásico inmortal

Frank Sinatra convirtió "Theme From New York, New York" en el himno no oficial de la ciudad en 1980 con su versión festiva y orquestal

Theme From New York, New York es la melodía que encapsula la esencia de La Gran Manzana entre su espíritu resiliente y u magnetismo inquebrantable. Esta canción trascendió su origen cinematográfico para convertirse en el himno no oficial de la ciudad, un canto de ambición y determinación que resuena en sus calles y eventos más emblemáticos. Interpretada por Frank Sinatra en una versión -grabada en la memoria colectiva- que simboliza tanto el esplendor como la dureza de la metrópoli, un lugar donde los sueños se forjan y las adversidades se enfrentan con tenacidad.

La interpretación de Sinatra, en particular, ha sido clave en la consolidación de la canción como un símbolo de la ciudad. Su versión, con un arreglo enérgico y una orquestación vibrante, le dio un aire festivo y triunfal que sigue generando emoción en quienes la escuchan.

”Hay algo grandioso y vivaz en la interpretación de Sinatra de la canción”, explica John Troutman, curador musical del Museo Nacional de Historia Estadounidense. “Es bulliciosa y tiene ritmo, y él establece un derecho a la canción [...] tan Sinatra, y su arreglo de big band”, agregó.

Popularidad de la canción “Theme From New York, New York”

Desde su lanzamiento, la canción ha estado presente en algunos de los momentos más icónicos de la ciudad. Se escucha en el Maratón de Nueva York, acompañando a los corredores en una de las pruebas más desafiantes del mundo.

También ha sido parte de la ceremonia del Belmont Stakes, la prestigiosa carrera de caballos que cierra la Triple Corona estadounidense. Recientemente, fue el himno de la celebración del campeonato de las New York Liberty, equipo de la WNBA, reafirmando su papel como banda sonora de los triunfos neoyorquinos.

El origen de la canción

Antes de que se convirtiera en un himno de la ciudad, la canción tuvo un origen mucho más modesto en el cine. Fue escrita en 1977 por el dúo de compositores John Kander y Fred Ebb, conocidos por su trabajo en Broadway y en la música de películas.

Su objetivo era crear un tema principal para New York, New York, una película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro y Liza Minnelli.

La composición no fue un éxito inmediato. De hecho, la canción original escrita por Kander y Ebb no convenció a De Niro, quien, insatisfecho con el tema inicial, pidió que lo intentaran de nuevo. Tras una intensa sesión de trabajo de 45 minutos, el dúo entregó una nueva versión que se convertiría en la definitiva. Minnelli la interpretó en la película, y su versión fue incluida en la banda sonora como sencillo.

A pesar de contar con grandes nombres en su reparto y con un director de renombre, la película no tuvo el éxito financiero esperado en su estreno. Sin embargo, la canción logró una vida propia más allá del film y encontró en Frank Sinatra al intérprete que la llevaría a la inmortalidad.

Sinatra dudó en interpretar la canción, pero tras recibir la aprobación de Liza Minnelli la incluyó en su repertorio (Créditos: Mediawan Rights)

Frank Sinatra y su versión icónica

Su versión, lanzada en 1980, transformó el tema en una declaración de orgullo y ambición que resonó con la identidad de Nueva York.

El primer acercamiento de Sinatra a la canción se dio en 1978, cuando la interpretó en vivo en el Radio City Music Hall. Su esposa, Bárbara, lo había alentado a incluirla en su repertorio, aunque al principio él dudó. Consideraba que la pieza le pertenecía a Minnelli y no quería apropiarse de un tema que ya tenía una intérprete definida. “Está bien, tío Frank”, fue lo que ella le dijo al darle su aprobación, lo que le llevó a decidir hacerla suya.

La grabación se incluyó en su álbum Trilogy: Past Present Future. La versión de Sinatra se distinguía por su arreglo orquestal vibrante y su interpretación llena de energía, que le dio a la canción un tono más grandioso y festivo. Su interpretación logró una conexión inmediata con el público, y en poco tiempo, el tema se convirtió en un himno de la ciudad.

Más allá de su éxito comercial, la canción se volvió inseparable de los conciertos de Sinatra. En sus presentaciones en vivo, Theme From New York, New York comenzó a desplazar a My Way como la pieza de cierre de sus espectáculos, consolidándose como el broche de oro de su repertorio.

La canción se convirtió en un emblema de ambición y resiliencia, resonando entre los habitantes de Nueva York (EFE/ ARCHIVO/Andrés Lamartino)

Impacto de la canción y su legado

Con el tiempo, Theme From New York, New York se convirtió en el himno no oficial de la ciudad. Su mensaje de ambición y perseverancia resonó con la identidad neoyorquina, especialmente durante momentos difíciles.

La canción sirvió como un símbolo de resiliencia ante los problemas económicos, pobreza y crisis de salud pública. En 1985, el alcalde Ed Koch la designó extraoficialmente como la canción de la ciudad, aunque nunca se formalizó como el himno oficial.

Nacido en Hoboken, Nueva Jersey, creció admirando la ciudad desde la otra orilla del Hudson y soñando con formar parte de su escena musical. Su éxito con la canción fue, en muchos sentidos, la culminación de esa aspiración. Hasta su muerte en 1998, a los 82 años, Sinatra continuó siendo una figura central en la música estadounidense, y su interpretación de Theme From New York, New York continúa siendo inseparable de su imagen.

Hoy, casi tres décadas después de su fallecimiento, el tema aún suena en eventos deportivos, celebraciones y momentos claves de la ciudad. El Museo Nacional de Historia Estadounidense conserva una extensa colección de objetos relacionados con Sinatra, incluyendo partituras, grabaciones y artículos personales que testimonian su impacto en la cultura.

Su voz sigue viva, acompañando a Nueva York en sus triunfos y desafíos, recordándole al mundo que es una ciudad de soñadores que nunca se rinden.