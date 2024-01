Al menos 139 personas continúan secuestradas en cinco prisiones en Ecuador

Guías retenidos en la cárcel de Turi en Cuenca.

Después de casi tres días de incertidumbre, el Servicio de Atención Integral de Ecuador (SNAI), encargado de las cárceles, ha informado que 125 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y 14 miembros del personal administrativo continúan retenidos en cinco prisiones del país por los reos que se amotinaron desde el lunes.

La información entregada a la prensa por parte del Servicio de Cárceles se difundió este 10 de enero a las 13h35 (hora Ecuador). Sin embargo, difiere de las comunicaciones previas que la institución ha realizado. El lunes, cuando empezaron los motines, el departamento de comunicación del SNAI indicó que se registró retenidos en las cárceles de Loja, El Oro, Chimborazo, Cotopaxi y Azuay. La información de este miércoles, en cambio asegura que las retenciones son en los penales de Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua y Cotopaxi. Pese a que Infobae consultó qué sucedió con los guías secuestrados en las prisiones de Loja, El Oro y Chimborazo, los comunicadores del SNAI no han respondido sobre los datos contradictorios que entregaron.

En una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa también dio datos imprecisos sobre la toma de rehenes en las prisiones. Noboa dijo: “Tienen 40 o 60 rehenes en una cárcel”, pero las cifras no concuerdan con lo dicho por el gobernador de Azuay, Milton Benítez, que ayer informó que solo en la cárcel de Turi en Cuenca hay 49 guías penitenciarios y 12 miembros del personal de cocina.

Presos se toman los techos de la cárcel "El Turi", en la ciudad de Cuenca (EFE/Robert Puglla/Archivo)

Hasta el momento la incertidumbre por conocer el estado de los agentes penitenciarios y funcionarios retenidos continúa. Desde el 9 de enero han circulado en redes sociales estremecedores videos de ejecuciones a guías carcelarios. Sin embargo, la veracidad de estos no ha sido confirmada y aún se espera que el gobierno emita un informe oficial. Sobre estos videos, Noboa indicó que las bandas criminales “difunden imágenes para atemorizar a la ciudadanía y para doblegar al Presidente de la República y eso no va a suceder. Me solidarizo con las familias. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder”.

En las escasas comunicaciones sobre las retenciones de guías, el SNAI ha sido reiterativo en informar que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas “continúan trabajando articuladamente para la liberación de todo el personal en los centros penitenciarios”.

Este miércoles, Noboa fue enfático en decir que su gobierno no cederá a los ataques, amedrentamientos y condiciones que quieren imponer los grupos de delincuencia organizada. El presidente contó que las bandas intentaron imponer a las autoridades que no se traslade de prisión a los líderes criminales y que no se construyan las nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza.

Ecuador recibe apoyo internacional

Los representantes diplomáticos expresaron el apoyo de la comunidad internacional a las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional frente a los actos de violencia perpetrados por grupos terroristas (Cancillería Ecuador)

Estados Unidos reiteró este miércoles su apoyo a Ecuador en medio de la lucha que inició contra los grupos armados que operan en el país y que, desde hace días, lo dejaron inmerso en un clima de alta violencia y ataques terroristas.

“Condenamos enérgicamente los recientes ataques criminales por parte de grupos armados en Ecuador contra instituciones privadas, públicas y gubernamentales. Estamos comprometidos a apoyar la seguridad y la prosperidad de los ecuatorianos y a reforzar la cooperación con nuestros socios para garantizar que los perpetradores sean llevados ante la Justicia”, indicó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un comunicado.

La víspera, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, también había manifestado su repudio a los recientes acontecimientos en el país y extendió su apoyo a Daniel Noboa, que lleva poco menos de dos meses en su cargo.

Las fuerzas del orden están desplegadas en las calles del país (REUTERS/Karen Toro/File Photo)

Asimismo, el gobierno de Javier Milei de Argentina indicó que los “hechos de violencia” de Ecuador “no escapan” a la realidad de su país. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, informó que tanto la Cancillería como el Consulado de Argentina en ese país “están poniendo todos los recursos a disposición”.

Además de Estados Unidos y Argentina; China, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú se han solidarizado con Ecuador y han condenado las acciones del crimen organizado. El Gobierno ecuatoriano agradeció el apoyo del Cuerpo Diplomático Acreditado en el país durante una reunión celebrada esta mañana en el Palacio de Gobierno.