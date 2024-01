Daniel Noboa, presidente de Ecuador: "Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder"

El presidente Daniel Noboa habló sobre la jornada violenta del último martes en Ecuador.

(Desde Quito, Ecuador) El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció sobre los últimos actos violentos suscitados en el país. El mandatario, que lleva menos de dos meses en el poder, aseguró que el gobierno está “combatiendo al narcoterrorismo” y señaló que no cederá ante los criminales a quienes tildó de “terroristas”.

Te puede interesar: La violencia criminal estremece a Ecuador: hay al menos diez muertos y el gobierno movilizó al Ejército para neutralizar a los grupos armados

La entrevista de Noboa sucedió en Radio Canela de Quito. En el diálogo el presidente habló sobre las acciones que su gobierno ha tomado

Al ser cuestionado sobre la situación en las prisiones del país y al referirse a las reacciones luego de la declaratoria del conflicto armado interno, el presidente ecuatoriano señaló: “Tienen 40 o 60 rehenes en una cárcel y ahora hablan de derechos humanos”. No obstante las cifras entregadas por Noboa difieren de aquellas mencionadas por el gobernador de Azuay, Milton Benítez, que ayer informó que solo en la cárcel de Turi en Cuenca hay 49 guías penitenciarios y 12 miembros del personal de cocina. El secuestro de guías penitenciarios se registró en cinco cárceles, según confirmó el servicio de prisiones.

Se desconoce el estado actual de los guías retenidos en las prisiones de Ecuador.

Noboa también se refirió a los videos que muestran ejecuciones a guías penitenciarios: “Difunden imágenes para atemorizar a la ciudadanía y para doblegar al Presidente de la República y eso no va a suceder. Me solidarizo con las familias. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder”.

Te puede interesar: Fugas de presos, secuestros y estado de emergencia: cronología de la ola de violencia narco que azota a Ecuador

Según el presidente, sus antecesores no hicieron nada en la lucha contra el crimen organizado y, ahora, aseguró que para enfrentar la crisis de seguridad “se necesitan huevos grandes, de avestruz, no de cartón”.

El mandatario agradeció los pronunciamientos de otros gobiernos que quieren apoyar a Ecuador. El gobierno de Estados Unidos expresó su “extrema preocupación” por la violencia en Ecuador y ofreció su apoyo al gobierno de Noboa. Lo propio hicieron Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, que condenaron las acciones del crimen organizado.

Infantes de Marina realizan en un operativo en la sede del canal de televisión TC, donde encapuchados armados ingresaron y sometieron a su personal durante una transmisión en vivo, en Guayaquil. (EFE/Mauricio Torres)

En el caso de Colombia, el presidente de esa nación Gustavo Petro, publicó en su cuenta de X (antes Twitter): “Estamos atentos a todo el apoyo que el gobierno del Ecuador nos solicite”. En la entrevista de este miércoles Noboa dijo que si el país vecino quiere ayudar les enviará a los “1.500 presos (de esa nacionalidad) que estamos manteniendo en las cárceles de Ecuador”.

Te puede interesar: Diana Mondino apoyó al gobierno de Ecuador y condenó la violencia de “agrupaciones socialistas narco-terroristas”

Noboa fue enfático en decir que su gobierno no cederá a los ataques, amedrentamientos y condiciones que quieren imponer los grupos de delincuencia organizada. El presidente contó que las bandas intentaron imponer a las autoridades que no se traslade de prisión a los líderes criminales y que no se construyan las nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza. En cuanto a la fuga de prisión de alias Fito, uno de los criminales más conocidos del país, dijo que la noche del sábado sí habría estado en la cárcel, según una lista que registró el SNAI y aseguró que con las administraciones que le antecedieron, el líder de Los Choneros entraba y salía de la cárcel “como perro por su casa”.

Sobre el ataque violento a TC Televisión, un medio incautado durante el gobierno de Correa y bajo control del Ejecutivo, Noboa dijo que los trabajadores del canal son funcionarios del Estado y que él se responsabilizaba por lo sucedido. No obstante dijo que se debía investigar a Teleamazonas, otro medio de televisión que transmitió en vivo el accionar de la Policía para liberar a los periodistas de TC y recuperar el control. Según Noboa, Teleamazonas “espectacularizó” lo sucedido. La cobertura en vivo que realizó Teleamazonas fue ampliamente felicitada por la audiencia en redes sociales, por lo que el reciente comentario de Noboa ya empezó a ser criticado en las plataformas digitales por periodistas y líderes de opinión.