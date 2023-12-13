Cómo crear una mentalidad digital: el secreto de PepsiCo Latinoamérica para empoderar a sus colaboradores

Gabriela García comparte que la mentalidad digital es uno de los pilares del área de Recursos Humanos para PepsiCo Latinoamerica. Credito:Max Alonso/Martin Mariscal

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Adquirir habilidades digitales se ha vuelto primordial para responder a las necesidades que el mercado laboral presenta y uno de los principales retos no sólo está en la adaptación de las personas a la tecnología, sino en cómo las empresas integran la transformación digital en su cadena de valor para cumplir las necesidades de un consumidor cada vez más exigente. De la misma manera, en cómo atraer un talento que busca organizaciones que se preocupen por su desarrollo personal y el de su comunidad.

Esta visión transformadora es lo que plantea Gabriela García, Vicepresidenta Senior de Recursos Humanos para PepsiCo Latinoamérica, quien comparte cómo desde su área trabajan todos los días en estrategias que permitan a las y los colaboradores integrarse al mundo digital para dejar de ver a la tecnología como un obstáculo y entenderla como un poderoso instrumento para fortalecer sus habilidades, mejorar sus competencias y contribuir a su crecimiento personal y profesional.

Tecnología en recursos humanos

La tecnología ha cambiado el día a día de las personas, actualmente todo lo que vivimos es digital. Con un celular en la mano y tres clics es posible hacer casi cualquier cosa: pedir comida, pagar en el banco, llamar a un amigo, ver las noticias, etc. Entonces, si es cotidiano en casa, también puede serlo en el trabajo y eso es lo que PepsiCo Latinoamérica quiere mostrarle a sus colaboradores.

Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda en los procesos de reclutamiento y selección de personal, la tecnología puede mostrar cuáles son las mejores cualidades de una persona, en qué puesto puede desenvolverse mejor y cómo apoyar su crecimiento para que sea más exitoso.

Entrevista con Gabriela García,Vicepresidenta Senior de Recursos Humanos para PepsiCo Latinoamérica

Mentalidad digital

Según Gaby García, una de las estrategias principales de PepsiCo Latam está enfocada en el cambio de mentalidad de sus colaboradores para que puedan integrar la tecnología en sus procesos de trabajo. El objetivo es hacer que la experiencia de los colaboradores sea más fluida y completa para que crezcan de la mano de la tecnología y no sientan que ésta los rebasa.

En ese sentido, la prioridad es el fortalecimiento profesional de su gente a través del desarrollo de habilidades digitales y de la creación de diferentes plataformas de capacitación y entrenamiento.

Muchas de estas herramientas no tienen un perfil exclusivamente utilitario o enfocado en su labor diaria, sino que le dan prioridad a sus intereses y necesidades personales. Todos los colaboradores tienen acceso a una gran diversidad de cursos, talleres y capacitaciones, donde son ellos los que deciden qué habilidades quieren aprender, ya sea por interés profesional o porque se alinean con sus objetivos personales. La idea es democratizar el entrenamiento y hacer que las posibilidades de aprender sean cada vez más amplias.

Entrevista con Gabriela García,Vicepresidenta Senior de Recursos Humanos para PepsiCo Latinoamérica

La mejor forma de integrar a sus colaboradores y fomentar la innovación está en fortalecer su confianza en sus competencias y en la empresa como un espacio seguro de aprendizaje. De acuerdo con Gaby García, el liderazgo se refleja en la capacidad de cada persona para dirigir el rumbo de su carrera profesional y de proponer iniciativas sin importar el puesto que ocupen en la empresa. De esta manera, se crea un círculo virtuoso donde la empresa y el colaborador crecen juntos en un ecosistema digital que beneficia a ambos.

En una empresa que se dedica a la producción de alimentos y bebidas, la tecnología puede ser de ayuda en distintos procesos: o desde instrumentos digitales para medir los nutrientes de la tierra y hacer más eficientes y sustentables los procesos de producción agrícola, hasta herramientas para crear productos más saludables; o bien, aplicaciones de análisis de datos en tiempo real que ayudan a los vendedores a tener mejores estrategias para llegar a sus clientes con las mejores soluciones posibles.

Entrevista con Gabriela García, Vicepresidenta Senior de Recursos Humanos para PepsiCo Latinoamérica

Estos ejemplos muestran cómo el uso de la tecnología puede enriquecer la labor diaria de una empresa como PepsiCo Latinoamérica.Según la vicepresidenta de Recursos Humanos para PepsiCo Latinoamérica, la fórmula perfecta para la innovación está en combinar el talento humano, apropiarse de los avances tecnológicos y mantener una mentalidad de apertura en todo momento.