Paul Rodríguez acusó a Will Smith de hacerle bullying durante el rodaje de ‘Ali’

Paul Rodríguez acusó a Will Smith de haberle ocasionado daños emocionales (Fotos: Getty Images // Reuters)

Desde la escandalosa escena que protagonizaron Will Smith y Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar 2022, la polémica ha acompañado al actor de películas como En busca de la felicidad; en esta ocasión, el actor de origen mexicano Paul Rodríguez acusó a Smith de haberle hecho bullying mientras realizaban el rodaje de la película Ali.

En entrevista con el medio The Sun, Paul Rodríguez recordó la amarga experiencia que tuvo al compartir proyecto con Will Smith, misma que estuvo lejos de ser lo que el actor de ascendencia mexicana esperaba. Por el contrario, el actor de 67 años relató que cada día de grabación recibía una bofetada verbal por parte del ganador del Oscar a mejor actor, quien no paraba de tener una actitud grosera únicamente con él.

“Chris Rock solo recibió una bofetada en los Oscar, pero yo recibí una bofetada verbal de Will Smith todos los días”, declaró Paul Rodríguez en entrevista con The Sun.

El ganador del Oscar continúa causando polémica entre personalidades del espectáculo (Foto: REUTERS/Danny Moloshok TPX IMAGES OF THE DAY)

De este modo, Paul Rodríguez calificó como una pesadilla trabajar a lado de Will Smith y señaló que en distintas ocasiones el ganador del Oscar a mejor actor minimizó su personaje en Ali.

“Esa película estaba destinada a ser un gran trampolín en mi carrera, pero para mí terminó siendo una pesadilla debido a todo el repugnante abuso que recibí de Smith. Era malvado conmigo pero amable con todos los demás. Era algo así como Jekyll y Hyde...”, puntualizó Paul Rodríguez.

El actor de raíces mexicanas declaró que Will Smith lo intimidaba constantemente y que incluso se encargó de poner a todo el reparto de la película en su contra, lo que hizo que las grabaciones se convirtieran en una verdadera tortura para Paul Rodríguez.

Ali estrenó a inicios de los 2000 (Foto: Columbia Pictures)

Paul Rodríguez y Will Smith fueron parte del elenco de la película Ali, misma que estrenó a inicios de los años 2000 y cuya dirección estuvo a cargo de Michael Mann. Fue un filme de género biográfico, puesto que narra la historia del icónico boxeador estadounidense Mohamed Ali al cual interpretó Will Smith; por su parte, Paul Rodríguez se encargó de dar vida al fisioterapeuta Fernando Pacheco.

El actor de ascendencia mexicana recordó que a lo largo de su carrera actoral había sido encasillado en papeles de inmigrantes o personajes latinoamericanos, por lo que era la primera vez en la que era contratado para interpretar a un personaje no tan cliché. No obstante, Will Smith se encargó de minimizar su participación.

Paul Rodríguez consideró que la actitud del ganador del Oscar a mejor actor se debía que tenía cierto resentimiento con él porque quería que su amigo Danny García fuera quien se quedara con el papel de Fernando Pacheco. Adicionalmente, recordó que un día se cansó de los malos tratos del protagonista de El príncipe del Rap y lo insultó, motivo por el cual la policía lo expulsó del set de grabación.

Will Smith pidió disculpas por su comportamiento en la ceremonia de los Oscar 2022 (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

Durante la ceremonia de los premios Oscar 2022, el actor Chris Rock recibió una bofetada por parte de Will Smith. La reacción del ex protagonista de Men in Black se suscitó luego de que su colega hiciera una broma comparando el cabello corto de su esposa, Jada Pinkett Smith, con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane”.

Momentos más tarde, cuando obtuvo el premio a mejor actor por su papel en King Richard, Will se sintió arrepentido por su agresión y se dirigió a todos los presentes.

“Sé que al hacer lo que hacemos tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzel me dijo hace unos minutos, ‘en tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti’”, declaró Will Smith.

No obstante, ante las recientes declaraciones de Paul Rodríguez, es necesario resaltar la incongruencia entre el actuar de Will Smith y sus disculpas públicas, pues sus conductas son totalmente contrarias a la imagen que se esfuerza por mantener.

SEGUIR LEYENDO: