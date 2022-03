Los mejores y los peores vestidos de los premios Oscar 2022

La elegida por los expertos y quien quedó en el ultimo puesto de los estilos de los Oscar 2022

Luego de transitar por la alfombra roja y tras más de dos horas de entrega de galardones, cuatro expertos eligieron a los mejores y los peores vestidos de la premios Oscar 2022. En diálogo con Infobae, Benito Fernández, Javier Saiach, Fabián Zitta y Patricia Profumo dieron sus veredictos y analizaron los estilos de las estrellas que pisaron el Dolby Theatre de Los Angeles, California.

En una de las noches más esperadas por los protagonistas de Hollywood y tras dos años de suspensiones y modelos híbridos por la pandemia, los amantes de la moda y el buen cine se dieron el gusto de combinar pasiones. Aunque, en algunos casos, los artistas les dejaron un gusto amargo por sus trajes. Brillo, transparencias, diferentes largos, diseños arriesgados e increíbles técnicas, la alta costura dijo presente en la red carpet.

Quiénes acertaron a la hora de transitar la alfombra roja

Jessica Chastain se mostró con un maravilloso vestido de Gucci realizado en lentejuelas que permitió que sus maravillosas curvas cautiven a todos los presentes (REUTERS/Eric Gaillard)

La mejor vestida: con su llegada, Jessica Chastain, ganadora del premio a la mejor actriz en los Oscar 2022, tuvo una noche brillante. Enfundada en un maravilloso vestido de lentejuelas de Gucci, la actriz cautivó a los presentes. “ Divina, me encanta el maquillaje, el pelo, el lila es el color que se viene. Y el vestido es alucinante. Está súper armónica y se la ve brillar a ella ”, describió el afamado diseñador Benito Fernández.

“Un impecable historial de correctas elecciones de vestuario. Siempre eligiendo los colores correctos para su tono de piel”, señaló Taina Laurino, quien además resaltó que el acierto de la actriz a la hora de combinar “su cabellera pelirroja con un maquillaje vibrante”.

“Un traje de dos piezas elegante y distinguido para el gran acto”, describió Laurino. Mientras que su esposa Jada Pinkett Smith optó por Jean Paul Gaultier que, “si bien es barroco, representa la identidad de la ocasión, señaló Zitta (REUTERS/Eric Gaillard)

Una de las parejas más amadas de Hollywood volvió a mostrar su glamour en la alfombra roja del Dolby Theatre. Will Smith, ganador de la estatuilla como mejor actor por la película King Richard, eligió Dolce&Gabanna y Cartier, y fue la sensación del momento: “ Un traje de dos piezas elegante y distinguido para el gran acto”, describió Laurino. Mientras que su esposa Jada Pinkett Smith optó por Jean Paul Gaultier, “si bien es barroco, representa la identidad de la ocasión. Quizás los frunces de la falda los hubiera puesto sobre el ruedo. Eso la hubiera estilizado mucho”, señaló en diálogo con Infobae el diseñador Fabián Zitta.

“Me encantó, es un vestido típico de Chanel que donde siempre destaca el corte y el sistema de corsetería, que es tendencia en ellos. Remarcó en todo momento los bolsillos, incorporado a la falda campana y el sistema de hilos que tiene en el escote que hace un muy buen look” (REUTERS/Eric Gaillard)

La española nominada a Mejor Actriz por su papel en Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, fue la más elegida por los expertos de la moda y el glamour. El diseñador Javier Saiach destacó a Infobae el look de Penélope Cruz. “Me encantó, es un vestido típico de Chanel que donde siempre destaca el corte y el sistema de corsetería, que es tendencia en ellos. Remarcó en todo momento los bolsillos, incorporado a la falda campana y el sistema de hilos que tiene en el escote que hace un muy buen look”. Mientras que Benito Fernández lo calificó como “impresionante”. “Me encanta esa bijou o alhaja que se incorpora al vestido, los bolsillos. De las que eligió el negro, fue de las más acertada, lejos. Es espectacular el vestido, el pelo, el make up. Una de las veces que la vi más linda a ella. Con mucha presencia, uno de los vestidos más lindos del Oscar”, resumió.

Blusa blanca, blazer y shorts negros fueron la combinación elegida por la joven actriz que culminó el look con unos zapatos de taco altísimos. “Me parece una bomba”, señaló Fernández (REUTERS/ Eric Gaillard)

Con un esmoquin de pantalón corto, Kristen Stewart lució sus piernas gracias a un maravilloso Chanel. Blusa blanca, blazer y shorts negros fueron la combinación elegida por la joven actriz que culminó el look con unos zapatos de taco altísimos . “Me parece una bomba, me encanta el corbatín que es una alhaja, yo le hubiese hecho un pantalón largo con un gran tajo o uno transparente. Porque el short no sé si es para el Oscar. Igual, está divina, juvenil. El total look me parece uno de los más lindos”, señaló Fernández.

Me parece divino, súper canchero. Tal vez la cola demasiado larga para un género tan pesado, porque se le dificultaba un poco caminar. Está me parece tremendo porque, además, se saca el prejuicio de que tiene que ser vestido”, celebró Fernández. “La más linda, un 10″ (REUTERS/Eric Gaillard)

Zendaya volvió a fascinar a todos con su outfit. Con un carisma único, esta actriz que forma parte de la película Dune y que supo ser la novia de Spiderman encantó con su carisma y look confeccionado por Valentino. “Al ser una figura joven siempre acierta con looks muy jugados, pero que a pesar de su figura impecable son para una determinada ocasión. Como tendencias para nuevos usuarios está muy genial”, dijo Saiach. “ Este vestido me parece tremendo, me parece el más moderno y canchero. Me parece divino, súper canchero . Tal vez la cola demasiado larga para un género tan pesado, porque se le dificultaba un poco caminar. Está me parece tremendo porque, además, se saca el prejuicio de que tiene que ser vestido”, celebró Fernández. “La más linda, un 10″, agregó

Con un Armani Privé creado especialmente para esta ocasión y un collar Harry Winston, Nicole Kidman (nominada por su papel en Being The Ricardos), fue una estrella indiscutida de la red carpet (REUTERS/Eric Gaillard)

Era una de las más esperadas y su presencia no defraudó. Con un Armani Privé creado especialmente para esta ocasión y un collar Harry Winston, Nicole Kidman (nominada por su papel en Being The Ricardos), fue una estrella indiscutida de la red carpet. “Divina cómo está peinada y maquillada, el vestido le queda soñado. Es una de las más elegantes de la noche. Me gusta la volumetría que tiene el vestido, con esa sobre falda este abullonada. Me encanta, me parece divina cómo está ella”, dijo Benito Fernández. “Hace un par de años decidió irse más segura. Esta vez, de nuevo tiene un vestido clásico de alfombra roja”, relató Saiach.

El joven actor no solo obvió la camisa, sino que optó joyería y bajo su extraordinario Louis Vuitton. “Me encanta este look", dijo Fernández (REUTERS/Eric Gaillard)

Look roquero: así resumió Benito Fernández el estilo que mostró Timothée Chalamet, actor de la película Dune, en la alfombra roja. El joven actor no solo obvió la camisa, sino que optó joyería y bajo su extraordinario Louis Vuitton. “Me encanta este look, me parece de los más atrevidos e impactantes, pero también es simple. Me parece que le quedan impecable. De los hombres, es el más canchero pero a la altura de un premio como este ”, destacó el prestigioso diseñador. “Con chaqueta sin camisa en paillets negro y pantalones sueltos con borcegos, muy acertado para destacar en una Red Carpet de una joven estrella hollywoodiense”, completo la diseñadora Patricia Profumo.

Con un modelo de la diseñadora Vera Wang, la actriz se destacó por “las líneas puras, pero muy trabajadas que son parte de las nuevas colecciones”, según el diseñador Gabriel Lage (REUTERS/Eric Gaillard)

Regina Hall, una de las tres conductoras de los Oscar 2022 fue elogiada por el vestido que usó en la alfombra roja. Con un modelo de la diseñadora Vera Wang, la actriz se destacó por “las líneas puras, pero muy trabajadas que son parte de las nuevas colecciones”, según el diseñador Gabriel Lage le señaló a Infobae. Mientras que Zitta resumió: “ Me parece fantástica. Esta fresca y sexy y el vestido es adecuado para una gala de esta magnitud ”.

“Muy elegante y de buena factura. El vestido tiene una silueta recurrente hacia lo seguro. No esta mal, pero no se jugo”, opinó Zitta (REUTERS/Eric Gaillard)

Pese a que no se encontraba nominado y solo iba a entregar un premio, Kevin Costner y su esposa Christine Baumgartner dejaron su huella en la alfombra roja, aunque no muy profunda. “Muy elegante y de buena factura. El vestido tiene una silueta recurrente hacia lo seguro. No esta mal, pero no se jugo. El tipo de bordado y la silueta son muy cliché”, opinó Zitta.

Los looks más polémicos y los peores vestidos de los premios Oscar 2022

Entre los se equivocaron a la hora de enfrentarse a la prensa o no terminaron de convencer, los experto consultados por Infobae hicieron una lista completa.

Wesley Snipes: “Me encanta el color, no me gusta tanto la proporción del saco con el pantalón y el género que para una Gala así", dijo Fernández (REUTERS/Eric Gaillard)

Enfundado en un traje color vino, Wesley Snipes fue uno de los actores con look polémico. Sin embargo, para el diseñador Benito Fernández, el actor de decenas de películas de acción obtuvo una buena calificación, aunque con algunas objeciones. “ Me encanta el color, no me gusta tanto la proporción del saco con el pantalón y el género que para una Gala así se arruga mucho, pero lo que más me gusta de este look es la elección del color ”, dijo el diseñador.

“Puede ser un vestido polémico pero me encanta que generen tendencia", dijo Fernández (REUTERS)

Diane Guerrero, actriz de la película de animación Encanto dijo presente en la alfombra roja con un look contrastado en blanco y negro. El cual completó con guantes de dos tonos. “Me encantan los lunares, uno de los vestidos más jugadas y está perfecto como combinaron. Puede ser un vestido polémico pero me encanta que generen tendencia. El look total, me encanta y da Hollywood, me parece divino el vestido, pero sé que puede ser un vestido para la polémica en las redes. Las cosas más jugadas a la larga terminan generando tendencias”, señaló Fernández.

“Este es un vestido furreau en gajos, de corte minimalista estilo años 90. Elegante y simple, pero no dice nada. Para una premiación tiene sabor a poco”, resaltó Zitta (REUTERS/Eric Gaillard)

Jessie Buckley, con su Erdem fue una de las que dejó con sabor a poco a los presentes. “Este es un vestido furreau en gajos, de corte minimalista estilo años 90. Elegante y simple, pero no dice nada. Para una premiación tiene sabor a poco”, resaltó Zitta, quien afirmó que, a primera vista no era posible definir quién era su autor. “Eso en la moda y el estilo nunca puede pasar; y para una actriz nominada al Oscar como actriz de reparto sabe a poco ”.

Es que el vestido en azul marino realizado con cristales y con un enorme lazo en el frente dejó sabor a poco cuando se lo evaluó con el maquillaje y el peinado (REUTERS/Eric Gaillard)

Fue una de las tres protagonistas de la noche sobre el escenario, junto a Regina Hall y Wanda Sykes. Sin embargo, Amy Schumer no terminó de convencer con su atuendo. Es que el vestido en azul marino realizado con cristales y con un enorme lazo en el frente dejó sabor a poco cuando se lo evaluó con el maquillaje y el peinado. “Me gusta el vestido, está buenísimo como le dibuja la silueta, pero yo le habría puesto un poco más de hombrera. No me gusta tanto el pelo y el maquillaje. Le hace falta algo. Pelo recogido podría haber sido una opción y el maquillaje es muy light para un vestido tan fuerte ”, señaló Benito Fernández.

Benito Fernández: “No me gustó ni el largo del saco con el chaleco, que me parece que compiten, la combinación de rosa y el negro. No le hubiese puesto negro, si no algo que lo que acompañara más y no hiciera tanto contraste” (REUTERS/Eric Gaillard)

Completamente vestido de rosa, Sebastian Yatra se mostró en un traje Moschino. “Si bien el color podría estar queriendo romper con lo tradicional, eligió un Frac en lugar de un smocking. Los zapatos son un gran no. Innovó con el color y el tipo de traje, pero con un zapato negro acompañado el moño, le hubiese quedado un look mejor logrado”, opinó Laurino. Al tiempo que Fernández completó: “No me gustó ni el largo del saco con el chaleco, que me parece que compiten, la combinación de rosa y el negro. No le hubiese puesto negro, si no algo que lo que acompañara más y no hiciera tanto contraste”.

Peter Sarsgaard y su esposa Maggie Gyllenhaal. “No me gusta el cuello, no me parece acertado y no me gusta como está peinada y maquillada. No la favorece”, dijo el prestigioso diseñador (REUTERS/Eric Gaillard)

Maggie Gyllenhaal decidió usar un Schiaparelli Alta Costura, de la colección primavera 2022, que contaba en su frente con detalles escultóricos. Sin embargo, la elección no habría sido la correcta, según Benito Fernández. “No me gusta el cuello, no me parece acertado y no me gusta como está peinada y maquillada. No la favorece. No es de las que mejores. Tal vez sin el cuello y con un maquilla más natural y el pelo más fresco me hubiese gustado más”, dijo el prestigioso diseñador

Serena Williams: “No me gusta el cuello, no me parece acertado y no me gusta como está peinada y maquillada. No la favorece. No es de las que mejores. Tal vez sin el cuello y con un maquilla más natural y el pelo más fresco me hubiese gustado más”, dijo el prestigioso diseñador, dijo Fernández (REUTERS/Eric Gaillard)

Junto a su hermana Venus, Serena Williams recibió fuertes críticas por la elección de su vestido . La presencia de las famosas tenistas estuvo relacionada con las nominaciones que recibió la película El Método Williams, que cuenta su historia dentro del deporte que las ubicó, en más de una oportunidad, como campeonas del mundo. Mientras que Venus eligió a Elie Saab, junto a joyas de Tiffany&Co; Serena optó por un diseño plisado en color rosa repleto, con detalles florales, confeccionado por Gucci.

“No me gusta la combinación de colores, hay demasiada información entre las mangas, el bordado, el escote, el tajo . Con algo menos, hubiese estado mucho mejor”, señaló Fernández sobre la elección de Serena. Mientras que Saiach aseguró que fue de su gusto, aunque con ciertos reparos. Si bien “me encantó -dijo- pero había un exceso de todo, había mucha piel en el escote, pero le agradaba el hombro esas hombreras hechas con corte y manga en volumen más el guate, necesitaba más piel”. En resumen, “esa piel es correcto sin el guante y con el cabello recogido. El vestido está bueno, es lindo, pero en el total look le faltaron apretar algunos tornillos”.

Saiach dijo de Kodi Smit McPhee: “Es como una versión moderna de una entrega de premios, aunque no fue correcto para una alfombra roja, me parece que está buenísimo que los hombres jueguen con el tono sobre tono (REUTERS/Mike Blake)

Kodi Smit McPhee “me encantó”, aseguró Saiach. “Es como una versión moderna de una entrega de premios, aunque no fue correcto para una alfombra roja, me parece que está buenísimo que los hombres jueguen con el tono sobre tono: los negros con camisa negra, moño negro y también colores pasteles, pero me parece que para otra alfombra era correctísimo y fresco, pero para esta me quedo muy sport ”. En tanto, Profumo opinó que el artista nominado al Mejor Actor de Reparto por su papel en fue “muy excéntrico y vanguardista en la elección de un traje clásico con calzado al tono”.

Eva von Bahr, nominada por su labor de maquillaje en la película Dune: “Es el vestido y el accesorio más polémico. No me gusta el corte, para ese estampado hubiese hecho algo mucho más moderno, porque se queda a mitad de camino. Las mangas, el escote y el top me hubiesen llevado a hacer algo más jugado para realzar el estampado y no hubiese puesto esa cartera”, señaló Fernández. (REUTERS/Eric Gaillard)

Como si se tratara de la frutilla del postre, el look que más rechazos cosechó fue el elegido por Eva von Bahr. Es por esto que quedó en el último lugar . Nominada por su labor de maquillaje en la película Dune. “Es el vestido y el accesorio más polémico. No me gusta el corte, para ese estampado hubiese hecho algo mucho más moderno, porque se queda a mitad de camino. Las mangas, el escote y el top me hubiesen llevado a hacer algo más jugado para realzar el estampado y no hubiese puesto esa cartera”, señaló Fernández.

Jane Campion la ganadora como mejor directora por The Power of the Dog, con un look total black, fue afortunada en el resultado del premio, pero no tanto en la selección de su vestimenta. Para Saiach “no es ni comentable” lo que llevó puesto. “No entendí qué quiso hacer”, expresó.

En cuanto al look de la cantante Billie Eilish, quien junto a su hermano Finneas, cantó el tema No Time to Die, elegida mejor canción original, Fernández dijo que le gustó la idea, pero “me parece que le faltó forma, como marcar en algún lugar la cintura o un poco de volumen bajo. No vi definido lo que se quería mostrar. Ella estaba bien de cara y el peinado me gustó, pero al vestido le faltó definición. Hay algo que no me terminó de convencer”, subrayó.

“Me parece que le faltó forma, como marcar en algún lugar la cintura o un poco de volumen bajo. No vi definido lo que se quería mostrar. Ella estaba bien de cara y el peinado me gustó, pero al vestido le faltó definición. Hay algo que no me terminó de convencer”, subrayó Fernández (REUTERS/Eric Gaillard)

