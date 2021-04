Infobae y RED/ACCIÓN presentan la iniciativa Soluciones para América Latina

El primer capítulo se publicará el 3 de mayo

Infobae, el medio con mayor audiencia en el mundo hispanoparlante, y RED/ACCIÓN, la start-up de medios especializada en periodismo de soluciones, crean Soluciones para América Latina, una plataforma que le dará impulso a esta práctica periodística en toda la región.

El primer capítulo contempla la creación de una sección en Infobae dedicada al ejercicio de este tipo de periodismo, producida y editada por el equipo de RED/ACCIÓN. La sección Soluciones saldrá de lunes a viernes y comenzará a publicarse el 3 de mayo .

El periodismo de soluciones es la cobertura rigurosa de las respuestas que ponen en práctica las personas, las organizaciones y los estados para atender los desafíos sociales más urgentes, como la crisis climática, la igualdad de género, la salud y la educación, entre otros temas. La sección Soluciones estará disponible en todas las ediciones de Infobae y contará con la producción de crónicas, informes especiales y entrevistas desde Argentina, México, Colombia y otros países de la región.

Esta práctica periodística nació hace menos de una década en el hemisferio norte, a partir de la sección Fixes de The New York Times. Sus dos autores principales, Tina Rosenberg y David Bornstein, crearon en 2013 la Solutions Journalism Network, una red que promueve la práctica del periodismo de soluciones en todo el mundo. En Europa, el Constructive Institute lo impulsa bajo la premisa de que, por su excesiva negatividad, el periodismo es parte del problema en el colapso de la confianza en nuestras democracias y, por lo tanto, el periodismo de soluciones debe ser parte de la solución.

RED/ACCIÓN es una start-up de medios nacida en 2018, que hace del periodismo de soluciones su principal práctica periodística y, de esta manera, se convierte en un referente global. Con Soluciones , Infobae se convierte en uno de los pocos medios del mundo que la incluyen de manera sistemática en su oferta editorial, como The New York Times, The Guardian o la BBC.

Al presentar la iniciativa “Soluciones para América Latina”, Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae señaló: “El periodismo siempre tuvo la tarea de iluminar las zonas oscuras de la sociedad, la corrupción y los abusos de poder. El problema es que esta mirada muchas veces se traduce en un exceso de negatividad, provocando el desaliento de los lectores y dando la errónea sensación de que está todo mal. El periodismo de soluciones nos permite iluminar el trabajo de aquellas personas y organizaciones que están buscando resolver los problemas de la sociedad , y lo hacen de una manera sistemática, escalable y replicable. Junto a RED/ACCIÓN creamos esta alianza conscientes de que necesitamos ofrecerles a los lectores un espejo más fidedigno de la realidad , que nos devuelva el oxígeno, la esperanza y las energías para enfrentar los tremendos desafíos pendientes en nuestra región”.

Por su parte, Chani Guyot, fundador y CEO de RED/ACCIÓN, apuntó: “La alianza con Infobae nos permite ampliar de manera contundente el alcance y el impacto del periodismo de soluciones que practicamos. Apuntamos, además, a recuperar a aquellas lectoras y lectores, sobre todo jóvenes, que desconectan de los medios por su extrema negatividad. Nuestra práctica periodística, además, ofrece herramientas para promover el compromiso social de la audiencia que se sabe parte de la solución. Esperamos que la sección Soluciones sea la primera de una serie de proyectos que nos permitan impulsar esta visión sobre el ecosistema de periodistas y medios de América Latina ”.

Infobae es el medio elegido por más de 50 millones de usuarios de habla hispana, según Comscore, y cuenta con más de 8 millones de seguidores en redes sociales. Su periodismo de calidad alcanza audiencias en la Argentina, México, Colombia, EE.UU., España, Chile y Perú, entre otros países del mundo hispanoparlante.

RED/ACCIÓN es una start-up de medios argentina con foco en periodismo de soluciones y participación de la audiencia. En sus tres años de vida ha recibido más de 20 premios de la industria, incluyendo Mejor Start-up de Medios Digital (Premios WAN-IFRA 2019), Premio Excelencia Periodística en la categoría Cobertura de Noticias en Móviles (Sociedad Interamericana de Prensa, 2020) y Mejor Sitio de Noticias Mobile (Premios WAN-IFRA 2020).