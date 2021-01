Natalia París no ha borrado los comentarios promocionando el dióxido de cloro y responde con indirectas a orden de la SIC

Natalia París aseguró que el dióxido del cloro es el "remedio que te salva de la vacuna". Foto: redes sociales

Este miércoles, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) alertaron sobre la recomendación que realizó recientemente la modelo y DJ colombiana Natalia París de tomar dióxido de cloro para evitar el contagio del coronavirus. Ambas entidades aseguraron que el supuesto medicamento no está verificado científicamente y, de hecho, su consumo tiene bastantes efectos adversos en la salud.

Además, la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a la modelo “cesar de manera inmediata la promoción del producto dióxido de cloro y retirar los comentarios en los que invitaba a las personas a consumirlo para evitar el contagio de covid-19″.

Pero la orden de la SIC contra la DJ no se quedó ahí, además, le solicitaron hacer llegar al laboratorio información sobre el producto que ella “promociona”. París deberá entregar copia del registro sanitario del dióxido de cloro que ella recomendó, así como documentos técnicos y/o científicos que soporten los beneficios atribuidos al producto referido en sus comentarios.

De la misma manera, la SIC advirtió a París que incumplir con la orden podría traerle consecuencias como el pago de multas sucesivas hasta por 1.000 SMMLV. Agregaron que, “en caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente y que pueda poner en riesgo la salud de las personas, podrán imponerse multas hasta por 2.000 SMMLV”.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de ambas entidades la modelo no ha borrado los comentarios que generaron la polémica ni se ha pronunciado al respecto. Lo que sí hizo la empresaria fue continuar activa en las historias de su Instagram, promocionando sus productos y publicando imágenes que muchos usuarios de las redes sociales interpretaron como indirectas ante las críticas y reclamos oficiales.

Natalia París responde con indirectas a sanción por promocionar el dióxido de cloro

Algunas de las imágenes que ha compartido la modelo colombiana hacen referencia a sus creencias personales, las cuales ofenden a algunos usuarios que en las cuentas, que han replicado ue estas publicaciones de la paisa dejan ver que ella cree tener la verdad absoluta. “Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacerle bien al otro tú nunca pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto”.

Dejé de dar explicaciones cuando comprendí que la gente solo entiende desde su nivel de percepción, nivel de consciencia y nivel de educación, publicó París.

En otra de las publicaciones incluso hizo referencia a la “manipulación mediática”, la cual, según la imagen compartida por la modelo, “hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros”. Todas estas imágenes las compartió mientras también promocionaba sus productos de cuidado de la piel y jeans.

Por otro lado, la paisa aún no ha atendido la orden de la SIC de borrar los comentarios que realizó promocionando el consumo de dióxido de cloro para prevenir el covid-19.

Recuerde por qué no debe tomar dióxido de cloro

El año pasado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ya había alertado por una denuncia de que en el Hospital San Carlos de Bogotá estaban experimentando con esta sustancia en los pacientes con covid-19. Ante esta denuncia el Invima especificó que “el dióxido de cloro no es reconocido como medicamento por ninguna agencia sanitaria; igualmente, alertó que no se encuentra incluido en norma farmacológica y hasta la fecha no existe ninguna solicitud o registro sanitario vigente de algún producto con este principio activo”.

Por otro lado, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) advirtió sobre el uso de productos fraudulentos y peligrosos a base de dióxido de cloro y que se comercializaban como “Solución Mineral Milagrosa” para tratar el covid-19. La FDA informó que los efectos adversos por el consumo de este activo pueden ser, insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea causada por la deshidratación, insuficiencia hepática aguda, vómitos, diarrea severa, entre otros. Además, la institución aseguró que no se tienen pruebas científicas que comprueben la efectividad y seguridad de dichosos productos.

“La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de covid-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”, fue otra reacción el año pasado ante esta información, esta por parte de la Organización Panamericana de la Salud.

