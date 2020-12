Chile: más de un centenar de detenidos en fiestas clandestinas durante el fin de semana previo al regreso de las cuarentenas

Hallanan fiestas clandestinas y reuniones sociales en Chile

Sólo el último fin de semana Chile registró más de un centenar de detenidos por infringir las normas sanitarias impuestas para mitigar el impacto del COVID-19.

Los días de confinamiento y encierro tuvieron una pausa en los últimos meses en Chile dada la disminución en la curva de contagios y muertes por. En ese marco, el plan dispuesto por las autoridades sanitarias del Gobierno de Sebastián Piñera facilitó el regreso a clases presenciales en ciertos colegios, al trabajo, y también permitió la apertura de centros comerciales antes de las fiestas de fin de año.

No obstante, las mismas autoridades han hecho un fuerte llamado a los ciudadanos a respetar las medidas de autocuidado, debido esencialmente a que los últimos registros de la pandemia en el país andino no son auspiciosos.

En el ultimo reporte entregado por el ministerio de Salud, la subsecretaria del área, Paula Daza dijo que una proporción significativa de los contagios provienen de“las fiestas y encuentros sociales, y eso es lo que nos preocupa”. “Por eso hacemos un llamado a evitar este tipo de prácticas”, declaró.

Pero la tarea no ha sido fácil, especialmente para la policía militar chilena, que han debido responder al llamado de vecinos que denuncian fiestas que, en muchos casos, han durando toda la noche. El toque de queda vigente en el país se extiende desde la medianoche hasta las 5 A.M.

En este contexto, una fiesta con casi ochenta asistentes fue descubierta en la comuna de Recoleta, ubicada en la Región Metropolitana, durante las últimas horas. “No es la primera vez que escuchamos que hay música. Ese lugar es una casa, como un hostal, no es un centro de eventos ni mucho menos una discoteca. Pero sí se hacen siempre encuentros y la verdad es que los vecinos estamos acostumbrados. En el tiempo de la cuarentena más formal, no teníamos ningún problema. No venía nadie. Pero cuando la comuna estuvo con fase de apertura, empezaron a juntarse de nuevo. Lo de anoche, me imagino, que ya debió haber aburrido a varios aquí en el sector, porque era mucha gente y tenían la música como si nada y gritos”, señaló una vecina del barrio donde tuvo lugar la fiesta, Recoleta.

Carabineros muestra productos incautados en fiestas clandestinas registradas en las últimas horas en Chile

El reporte de la policía indicó que “a las 21:25 horas del domingo, gracias a la información entregada por vecinos a personal de la 6a. Comisaría de Recoleta a raíz de ruidos molestos, Carabineros se constituyó en el recinto donde fueron sorprendidos dos guardias en un ex-hotel, los que cobraban entradas para el ingreso a una fiesta clandestina”, detalla el informe.

Al ingresar, las fuerzas de seguridad detuvieron a 68 personas adultas que participaban en el evento. Los aprehendidos fueron traslados a la comisaría y se incautaron bebidas alcohólicas y equipos musicales.

Casi en paralelo, en otra comuna de la capital chilena, Renca, la policía detuvo a 11 personas en otra fiesta clandestina. Vecinos del lugar avisaron a Carabineros de la ocurrencia del hecho, alertados por el fuerte sonido de la música.

Al respecto, el teniente Fernando Vivar, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente de Carabineros, indicó que los sujetos “no respetaban ninguna norma sanitaria, al igual que el toque de queda”. En el lugar había además gran cantidad de alcohol, un equipo de música y otros elementos utilizados para el evento.

La Subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell, declaró en la conferencia de prensa correspondiente al informe de este lunes que “lo primero es señalar que esto está absolutamente prohibido”. “Queremos ser muy claros, aplicaremos multas que pueden superar los 50 millones de pesos. Lo que se pone en riesgo es la vida de las personas, por eso vamos a fiscalizar con mucha dureza y exigiremos la máxima justicia”, agregó.

En el reporte, además, las autoridades anunciaron el endurecimiento de las medidas para ciudades del sur de Chile y la propia Región Metropolitana, en la capital chilena. Esto incluye el retroceso de toda la región a la fase 2, lo que obliga restringir horarios de comercio, capacidad de restaurantes y cierre total de los mismos durante los fines de semana.

La medida se implementará desde el jueves 10 de diciembre a las 5:00 de la mañana. En términos simples, esta medida obligará a guardar cuarentena los sábados, domingos y festivos. Esto significa que para salir de casa hay que pedir permiso en la Comisaría Virtual en Carabineros y solo se podrá pedir uno.

Tampoco se podrá viajar desde la región Metropolitana hasta otras zonas de Chile, lo que marcará el fin de los viajes al litoral central que tuvieron lugar durante los últimos fines de semana.

Martorell dijo que la medida se toma de forma preventiva para detener el aumento de contagios. Además, explicó que se modificó el plan Paso a Paso y desde ahora, los restaurantes sí podrán abrir en fase 2, pero solo en las terrazas. Los colegios que hayan regresado a clases presenciales permanecerán abiertos.

