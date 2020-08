Albañil ofreció sus servicios a cambio de una computadora para su hija

Juan Nieva quiere darle a su hija un regalo especial por sus 15 años (Foto: Captura de pantalla)

Una cosa es clara: la pandemia no ha tratado a todos por igual y ha evidenciado una brecha económica y de privilegios. Quienes han sufrido más son los estudiantes que viven en zonas marginadas, y han encontrado difícil continuar su educación.

Es por eso que Juan Nieva, un habitante del Barrio Parque República, en Argentina, ofreció su mano de obra a cambio de una computadora para su hija, quien cumplirá 15 años el próximo 27 de agosto.

A través de un programa de televisión llamado “Lagarto Show Ok”, el albañil pidió que la gente lo contratara y en vez de pagarle por su trabajo, le dieran una computadora que estaría destinada para su hija, Tiziana.

“Creo que todo padre o madre quiere ese día sacarle una sonrisa a una hija, más sabiendo que cumple 15 años yo me propuse ofrecer mi mano de obra por lo que ella pidió, ya sea una tablet o una notebook, es lo que está a mi alcance”, explicó el padre de cuatro hijos.

Los padres de familia quieren que sus hijos puedan tener todos los materiales necesarios para aprender (Foto: Captura de pantalla)

El hombre describió que gracias a la pandemia, las situación para encontrar trabajo se han complicado, por lo que ahora no pueden pagar el material que su hija le pidió a él y a su esposa Mayra.

“La pandemia me ha sacado de mi puesto laboral[...] no está a nuestro alcance poderle dar el regalo que ella quiere”, destacó.

Nieva admitió que el que su hija le haya pedido una computadora en vez de un festejo, podría parecer más fácil, pero la situación aún es complicada ya que entiende que la gente puede no tener dinero.

“Si lo podemos ver del gasto de una simple fiesta, a lo que ella pidió entonces creo que ella no ha pedido nada. He ofrecido que si no tienen el dinero, que pongan una tarjeta, que a lo mejor la gente no tiene dinero pero se maneja con una tarjeta y que me saque algo para ella y yo le hago el trabajo. A ellos les queda bien en cuotas y mi hija estaría feliz, por ende yo también”, expresó.

Nieva insistió que trabajará a cambio de la computadora (Foto: Captura de pantalla)

Nieva insistió que la computadora no sería un regalo, ni una donación, sino que él trabajaría para compensar por el aparato. Incluso agregó que él tiene los materiales para construir desde cero, y estos tampoco los cobraría.

“No quiero que me lo regalen, quiero que sea como un trueque. La pandemia le ha afectado a todos los rubros y a lo mejor hay alguien que quiera hacer el trabajo y no tenga el dinero, yo estoy dispuesto a intercambiar un regalo para mi hija y yo pongo la mano de obra”, declaró.

Aunado a esto, Nieva describió la difícil situación por la que todos sus hijos están pasando, debido a que no tienen los materiales adecuados en casa para cumplir con la educación en línea. Es por esta razón que los hijos se tienen que turnar el uso de los celulares de sus padres para poder hacer el trabajo escolar.

“Ahora quedan dos [celulares] porque el de Mayra se rompió hace poquito y los usan por turnos para poder hacer las cosas. Una de mis nenas, que se rompió el de ella, fuimos al colegio y pedimos todo por escrito para que no deje de seguir estudiando. No es lo mismo que lo que hay en internet” agregó.

Es por eso que la computadora podría traer muchos beneficios a la familia, ya que en realidad desean poder darle un buen uso.

